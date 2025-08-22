Gli indagati sono accusati di rissa aggravata e, a vario titolo, di tentato omicidio, lesioni aggravate e porto d’armi. Prima di ricevere il colpo alla gola il 22enne sarebbe stato colpito con altri fendenti tanto da perdere un pollice

È accusato di omicidio volontario, tentato omicidio, lesioni personali aggravate, porto di armi e rissa aggravata Giuseppe Paparo, 29 anni, di Isola Capo Rizzuto. Sarebbe stato lui, secondo le accuse formulate dal sostituto procuratore di Crotone, Pasquale Festa, a sferrare, con un coltello da cucina, martedì scorso, un colpo all’altezza del collo di Filippo Verterame, 22 anni, causandone la morte dopo due giorni di agonia.

Allo stesso tempo Paparo è accusato anche di tentato omicidio per essersi avvicinato all’auto di Filippo Verterame e avere sferrato col coltello da cucina tre fendenti diretti al busto del 22enne, gestore del lido inclusivo OnThe Beach, senza riuscire a cagionarne la morte perché il ragazzo si era riparato il corpo con le braccia ricevendo però delle ferite al braccio sinistro, all’ascella sinistra e subendo l’amputazione del pollice della mano destra.

Con lo stesso coltello Giuseppe Paparo avrebbe colpito all’avambraccio sinistro Alessandro Bianco, 44 anni, intervenuto durante l’alterco. Per questo episodio gli vengono contestate le lesioni personali aggravate.

È accusato di tentato omicidio anche Giuseppe Verterame, 57 anni, il quale avrebbe ripetutamente colpito in direzione dell’addome e del torace Giuseppe Paparo, il quale avrebbe opposto una strenua difesa riportando una ferita lacero contusa alla mano destra e la perforazione del polmone destro.

Giuseppe Verterame è accusato, altresì, di lesioni aggravate per aver colpito Francesco Paparo, 60 anni, con un fendente all’avambraccio sinistro.

Giuseppe Verterame deve rispondere di porto di armi e rissa aggravata.

Di rissa aggravata sono accusati tutti coloro (compresi Francesco Paparo Alessandro Bianco e Carmine Verterame, 54 anni) che martedì scorso hanno preso parte allo scontro avvenuto nel piazzale del lido OnTheBeach di località Le Cannella di Isola Capo Rizzuto. Uno scontro che sarebbe stato scatenato, da quanto si apprende, dall’arrivo del giovane Filippo il quale, giungendo da una strada sterrata, avrebbe sollevato molta polvere con l’auto causando fastidio e nervosismo e la successiva reazione da parte di Giuseppe Paparo.

Queste le accuse formulate al momento agli indagati.

Domani verrà conferito l’incarico al medico legale che eseguirà l’autopsia sul corpo della vittima. Tutti gli indagati hanno facoltà di nominare i propri consulenti tecnici.