La partenza era prevista per le 7.30 ma prima la necessità di controlli tecnici poi un incendio nei pressi dell’aeroporto hanno dilatato i tempi fino alle 16

Ferragosto da incubo per i passeggeri del volo Crotone-Roma operato da Aeroitalia per conto di SkyAlps, nell'ambito della continuità territoriale sovvenzionata con 13 milioni di euro. L'aereo, previsto in partenza alle 7.30, è decollato solo alle 16, accumulando oltre otto ore di ritardo per una serie di eventi.

Dopo il regolare imbarco sull'Atr72 alle 8.15, i passeggeri sono stati costretti a rientrare in aerostazione alle 9 per controlli tecnici. È stato dunque necessario attendere un nuovo aereo.

Alle 14 è atterrato un Atr di Aeroitalia proveniente da Ancona, ma un incendio nei pressi dell'aeroporto ha causato la chiusura temporanea dello spazio aereo e ulteriori ritardi. Un elicottero ed un Canadair sono stati impegnati per più di un'ora in operazioni di spegnimento a poche centinaia di metri dallo scalo di Crotone. L'aereo per Roma è partito da Crotone alle 16.