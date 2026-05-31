Nel corso di una perquisizione domiciliare, gli agenti del Commissariato di Corigliano-Rossano hanno rinvenuto una pistola clandestina perfettamente funzionante, quasi un etto di cocaina e circa 20 mila euro in contanti nell’abitazione di un noto pregiudicato rossanese.

L’operazione è scattata nell’ambito di specifiche attività investigative e di controllo del territorio. Durante il blitz, i poliziotti hanno scoperto una pistola con matricola abrasa, quindi illegalmente detenuta, insieme a un consistente quantitativo di munizioni compatibili con l’arma.

Nel corso delle verifiche è stata inoltre trovata della sostanza stupefacente. Gli investigatori hanno sequestrato quasi cento grammi di cocaina, quantitativo ritenuto destinato all’attività di spaccio. All’interno dell’abitazione sono stati recuperati anche circa 20 mila euro in contanti. Secondo gli inquirenti, il denaro potrebbe rappresentare il provento del traffico di droga e di altre attività illecite.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per i successivi accertamenti.

Al termine delle operazioni, il proprietario dell’abitazione, il 38enne P.M., già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con le accuse legate alla detenzione dell’arma clandestina e della sostanza stupefacente.