Una discarica abusiva è stata individuata e sequestrata nelle adiacenze del cimitero di San Mauro Marchesato (Crotone) un'ala del quale è crollato, facendo finire in un burrone sottostante una ventina di bare, martedì scorso a causa dei temporali caduti sulla zona per effetto del ciclone Harry. La scoperta è stata dai carabinieri di Santa Severina insieme a quelli del Nucleo Forestale di Petilia Policastro, proprio nel corso di sopralluoghi effettuati dopo il crollo per un controllo dell'area per ragioni di sicurezza e tutela ambientale. Durante il sopralluogo sono stati trovati rifiuti speciali non pericolosi e di varia tipologia riconducibili ad attività cimiteriali, accumulati in assenza delle autorizzazioni e in violazione della normativa in materia di tutela ambientale.

Il sequestro è stato eseguito in coordinamento con la Procura della Repubblica di Crotone, guidata da Domenico Guarascio. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare i responsabili della realizzazione e della gestione della discarica abusiva. Il provvedimento è stato adottato in modo tale da non intralciare le attività di recupero delle bare né le operazioni connesse alla regolare gestione del cimitero, garantendo la continuità dei servizi essenziali e il completamento delle operazioni di recupero delle bare non ancora trovate.