La droga sequestrata dalla Polizia
La Squadra mobile di Cosenza ha arrestato a Scalea un uomo che nascondeva nella propria abitazione estiva un chilo di hashish, suddiviso in dieci panetti, e ottanta grammi di cocaina.
L'arresto scaturisce da un controllo effettuato dalla Polizia con il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola. Nell'abitazione è stato trovato anche materiale per il confezionamento delle singole dosi di droga.
L'uomo, che ha subito in passato condanne per associazione per delinquere di tipo mafioso, è accusato di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.