Il gup ha comminato pene tra i 20 anni e i 10 mesi di reclusione. Decisa un’assoluzione. L’inchiesta verte sull’esistenza di due associazioni criminali dedite al traffico di droga e alla detenzioni di pesanti arsenali

Il gup di Catanzaro Maria Lamanna ha inflitto 23 condanne e deciso per un’assoluzione nell’ambito del procedimento denominato Secreta Collis, istruito dal pm della Dda di Catanzaro Veronica Calcagno in merito a due associazioni criminali del capoluogo di regione dedite al traffico di droga e alla detenzione di armi.

Le accuse nei confronti degli imputati vanno, a vario titolo, dall’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti all’associazione finalizzata al traffico di armi con l’aggravante mafiosa, nonché delitti di porto e detenzione illegale di armi da fuoco e delitti in materia di stupefacenti. L’operazione scattata il 15 gennaio scorso, portò al sequestro di oltre 70 tra fucili e pistole, uno dei più grandi arsenali in possesso della criminalità organizzata.

Condanne

Rizza Domenico detto Enrico: condannato a 20 anni di reclusione.

detto Enrico: condannato a di reclusione. Rizza Vincenzo : condannato a 20 anni di reclusione.

: condannato a di reclusione. Riccelli Marco : condannato a 20 anni di reclusione.

: condannato a di reclusione. Posca Angelo : condannato a 13 anni, 1 mese e 17 giorni di reclusione.

: condannato a di reclusione. Longo Massimo : condannato a 12 anni, 7 mesi e 17 giorni di reclusione.

: condannato a di reclusione. Agostino Francesco : condannato a 10 anni e 11 mesi di reclusione.

: condannato a di reclusione. Gentile Vittorio : condannato a 10 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione.

: condannato a di reclusione. Caliò Giuseppe : condannato a 11 anni e 20 giorni di reclusione.

: condannato a di reclusione. Caliò Rosario Nuccio : condannato a 11 anni di reclusione.

: condannato a di reclusione. Caracciolo Andrea : condannato a 11 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione.

: condannato a di reclusione. Le Pera Emanuele Enrico : condannato a 9 anni, 4 mesi e 13 giorni di reclusione.

: condannato a giorni di reclusione. Tripodi Giampaolo : condannato a 9 anni, 9 mesi e 26 giorni di reclusione.

: condannato a di reclusione. Iiritano Raffaele : condannato a 5 anni di reclusione e 20.400,00 euro di multa.

: condannato a di reclusione e 20.400,00 euro di multa. Muscia Gaetano : condannato a 8 anni e 4 mesi di reclusione e 34.000,00 euro di multa.

: condannato a di reclusione e 34.000,00 euro di multa. Pasqualone Santina : condannato a 5 anni di reclusione e 20.400,00 euro di multa.

: condannato a di reclusione e 20.400,00 euro di multa. Papasidero Christian : condannato a 5 anni di reclusione e 20.400,00 euro di multa.

: condannato a di reclusione e 20.400,00 euro di multa. Rubino Sergio : condannato a 3 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione e 1.600,00 euro di multa.

: condannato a di reclusione e 1.600,00 euro di multa. D’Elia Lorenzo : condannato a 11 mesi e 3 giorni di reclusione e 1.200,00 euro di multa.

: condannato a di reclusione e 1.200,00 euro di multa. Mazzoni Paolo : condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione e 800,00 euro di multa.

: condannato a di reclusione e 800,00 euro di multa. Lanzo Alessandro : condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione e 800,00 euro di multa.

: condannato a di reclusione e 800,00 euro di multa. Falvo Vittorio : condannato a 10 mesi e 20 giorni di reclusione e 1.200,00 euro di multa.

: condannato a di reclusione e 1.200,00 euro di multa. Domanico Vincenzo Mario : condannato a 10 mesi di reclusione e 1.300,00 euro di multa.

: condannato a di reclusione e 1.300,00 euro di multa. Cubello Massimo: condannato a 6 mesi e 20 giorni di reclusione e 880,00 euro di multa.

Assolta Loredana Ferraro.