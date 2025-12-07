Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane di anni 16 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il giovane è stato sorpreso dagli agenti delle volanti sul balcone della propria abitazione posta su un piano rialzato, in città. Gli agenti, che già da tempo erano sulle sue tracce, hanno controllato l’interno della sua abitazione.

Il controllo ha riguardato l’unità immobiliare, all’interno della quale sono trovati e sequestrati circa 17 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi pronta per essere immessa sul mercato, due bilancini di precisione perfettamente funzionanti, uno dei quali con evidenti tracce della medesima sostanza sequestrata, materiale per il confezionamento delle dosi ed una somma di denaro pari a 175 euro, verosimilmente provento dell’attività illecita.

Al termine delle formalità di rito giovane è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di ulteriori determinazioni.

Sulla base degli elementi raccolti il 16enne è ritenuto un punto di riferimento per lo spaccio di sostanze stupefacente tra i più giovani. Nella medesima giornata, personale delle Volanti ha identificato 242 persone, ha controllato 133 veicoli ed ha effettuato 22 controlli domiciliari alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.