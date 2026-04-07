Una Pasquetta drammatica quella vissuta in provincia di Cosenza, segnata da una scia di incidenti che hanno causato morti e feriti lungo alcune delle principali arterie del territorio. Almeno quattro i sinistri gravi registrati nell’arco della giornata, trasformando una giornata di festa in un bilancio pesante.

L’episodio più tragico si è verificato in serata lungo la strada statale 107, nel tratto compreso tra Camigliatello Silano e Spezzano della Sila. A perdere la vita è stato Attilio Aura, 31 anni, originario proprio di Spezzano. Grande appassionato di motori e delle cronoscalate, il giovane era molto conosciuto nella zona. La sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando sgomento e dolore tra amici e familiari.

Un altro grave incidente si è verificato nella tarda serata sulla SS18, nel tratto di Torremezzo di Falconara Albanese. Qui si sono scontrati un’auto e una moto con due persone a bordo. Ad avere la peggio sono stati i centauri: un uomo e una donna. Nell’impatto, la donna è stata sbalzata oltre il guard rail, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per individuarla e prestarle soccorso. Le condizioni dei due feriti restano al momento non del tutto chiare.

Poco prima, un altro violento impatto si era verificato lungo la SS106, in contrada Torricella nel territorio di Corigliano-Rossano. Due le auto coinvolte nello scontro, con diversi feriti soccorsi prontamente. Sul posto sono intervenute ben cinque ambulanze del 118, ma fortunatamente nessuno dei coinvolti risulterebbe in pericolo di vita.

La giornata era iniziata già con un primo incidente sulla SS18 tirrenica, nel territorio di Falerna, adiacente alla provincia di Cosenza. Un furgone, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato dopo aver urtato alcune auto in sosta, causando pesanti disagi alla circolazione e lunghe code. Anche in questo caso si è reso necessario l’intervento dei soccorritori per gestire l’emergenza.

Il bilancio complessivo della Pasquetta in provincia di Cosenza è dunque pesante: una vittima e diversi feriti, in una giornata che avrebbe dovuto essere dedicata al relax e alle gite fuori porta. Il tutto senza contare il biposto precipitato sulla spiaggia nel territorio di Grisolia Lido, nei pressi del Lido Internascional. Secondo le prime informazioni disponibili, non risultano persone estranee coinvolte nell’incidente. A bordo del velivolo, un biposto modello P92 Tecnam ultraleggero a tre assi, ala alta, si trovavano due occupanti che sono rimasti illesi a seguito dell’impatto.