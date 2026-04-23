A Belvedere, per consentire i soccorsi, si sono create lunghe file. Ad Acquappesa il sinistro si è verificato nell’area del sorpassometro, meno di dieci giorni fa già teatro del drammatico episodio in cui è stata coinvolta una giovane studentessa.

Non si ferma la lunga scia di incidenti, più o meno drammatici, lungo la Ss18 che attraversa la Riviera dei Cedri. Soltanto nella giornata di oggi, si registrano altri due sinistri. Il primo si è verificato questa mattina tra due auto, lungo l’asfalto che attraversa Belvedere Marittimo, all’ingresso nord del paese; il secondo, invece, si è verificato nell’area del sorpassometro di Acquappesa. Due auto incolonnate si sono tamponate e per una donna si sono rese necessarie le cure mediche.

Pericolo costante

A Belvedere Marittimo si sono scontrate due auto per motivi che saranno oggetto di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della stazione locale e i soccorritori. Il traffico è rimasto paralizzato per lungo tempo, provocando code e disagi. Non si hanno notizie, invece, sullo stato di salute delle persone coinvolte.

Il secondo sinistro si è verificato ad Acquappesa, nell’area del sorpassometro, meno di dieci giorni fa già teatro del drammatico episodio in cui è stata investita una giovane studentessa. Anche qui, nei pressi del semaforo che regola il senso alternato nella zona colpita da una frana, lo scontro è avvenuto tra due auto. Entrambe viaggiavano in direzione sud, verso Paola. Una donna è stata colta da malore e per lei si è reso necessario l’intervento del personale del 118.