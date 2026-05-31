Traffico bloccato questa mattina lungo la Statale 107, nel tratto compreso tra San Fili e Paola, a causa di due distinti incidenti stradali che stanno provocando forti disagi alla circolazione.

Il primo sinistro si è verificato all’altezza del chilometro 10, in prossimità dell’ingresso di una galleria. Nell’impatto, secondo le prime informazioni, sarebbero rimasti coinvolti due veicoli e si registra almeno un ferito. Il tamponamento sta causando pesanti rallentamenti lungo l’arteria.

Un secondo incidente è avvenuto invece al chilometro 4, dove la carreggiata risulta parzialmente ostruita. Anche in questo caso si sono formate lunghe code, con ripercussioni sulla viabilità in entrambe le direzioni.

Ora il traffico è tornato scorrevole in entrambe le direzioni.