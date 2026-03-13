Il primo cittadino commenta l’episodio che ieri ha visto protagoniste due donne e plaude alla «professionalità delle maestre e del personale». Poi invita a non strumentalizzare politicamente l’accaduto

Dopo il tentativo di avvicinare una bambina ieri alla scuola primaria e dell’infanzia Pastrengo, il sindaco di Acri, Pino Capalbo, è intervenuto sull’accaduto, ai microfoni di LaC News24, esprimendo piena fiducia nel personale scolastico e nelle indagini delle forze dell’ordine.

«Questo è un episodio da condannare e confido nelle indagini delle forze dell’ordine, che già ieri mi avevano informato dell’accaduto», ha dichiarato il primo cittadino. Capalbo ha inoltre sottolineato: «Non ho alcun dubbio sulla professionalità delle maestre e del personale che, come si è dimostrato anche ieri, non hanno assolutamente consegnato la bambina, così come non fanno mai in assenza di delega dei genitori».

Il primo cittadino è intervenuto anche sulle recenti dichiarazioni del consigliere comunale di opposizione Salvatore Palumbo, che sui social ha chiesto proprio al sindaco «Prevenzione, Sicurezza e Telecamere di sorveglianza subito!». Capalbo ha replicato che «in queste situazioni esiste già la sorveglianza degli addetti preposti dalla scuola e non è corretto strumentalizzare politicamente l’accaduto».