Bonifici a cascata, società schermo, fatture per consulenze mai eseguite e prelievi in contanti: le carte dell’inchiesta della Procura di Crotone ricostruiscono il presunto sistema di spartizione dei fondi pubblici tra tecnici e vertici del sodalizio

Un sistema ben collaudato: l’inchiesta Teorema bis della Procura di Crotone ipotizza l’esistenza – sulla base dell'analisi dei flussi finanziari condotta dai militari della Guardia di Finanza – di un circuito di canalizzazione dei fondi pubblici tanto collaudato quanto sistematico.

Non episodi isolati di dazione di denaro in contanti, scambiati al riparo da sguardi indiscreti, bensì un vero e proprio protocollo contabile parallelo, definito dagli stessi inquirenti come «meccanismo di volturazione delle utilità illecite». Un'espressione utilizzata per descrivere le presunte mazzette che sarebbero state versate in cambio di incarichi concessi dalle istituzioni.

Ogni qualvolta l'Amministrazione provinciale o il Comune di Cirò Marina disponevano la liquidazione di un mandato di pagamento per incarichi tecnici o opere pubbliche relativi agli istituti scolastici territoriali o ai plessi sportivi, l'accredito originario sui conti correnti dei professionisti formalmente aggiudicatari avrebbe attivato una catena automatica di bonifici a cascata verso conti schermo e società veicolo.

Il perno contabile dell'intera operazione risiedeva nella consapevolezza che le somme erogate dagli enti non dovessero mai rimanere nella disponibilità dei singoli tecnici formali. Il quadro indiziario trae linfa fondante dalle stesse ammissioni rese nel corso dei verbali di interrogatorio, dove la natura sistemica della spartizione è stata messa a verbale da Fabio Manica, ex vicepresidente della Provincia in quota Forza Italia nonché uno dei principali indagati: «Un sistema sì! Di un sistema, esattamente, di un sistema! La maggior parte dei lavori riportavano grossomodo lo stesso importo nel senso che c'erano anche per lavori più discreti».

La scansione dei movimenti bancari evidenzia, secondo l’accusa, come i corrispettivi versati dagli enti locali venissero immediatamente decurtati di una quota predeterminata, destinata a retrocedere verso i soggetti posti al vertice della struttura criminale. Le somme pubbliche, una volta approdate sui conti dei tecnici compiacenti, venivano girate mediante causali di comodo volte a simulare prestazioni di consulenza professionale in realtà mai eseguite, creando una barriera di fittizia legalità documentale.

Il rimbalzo bancario: dai conti degli istituti scolastici alla SinergyPlus

La dinamica dello schema economico troverebbe riscontri, secondo i pm, nella gestione delle liquidazioni inerenti i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica degli edifici scolastici, tra cui il Liceo Scientifico Filolao e il Liceo Classico Pitagora di Crotone. Quando la Provincia effettuava i versamenti a saldo delle fatture emesse dai professionisti incaricati, sui rispettivi rapporti bancari si registrava – per i pm – nel giro di quarantotto ore la contromossa finanziaria disposta in favore della società SinergyPlus srl, entità imprenditoriale riconducibile all'influenza gestionale della struttura guidata da Fabio Manica.

Nel caso dell'incarico per il Liceo Filolao, a fronte di un accredito pari a oltre 16mila euro effettuato sul conto corrente intestato all'architetto Rosaria Luchetta, partivano istantaneamente disposizioni di bonifico per oltre 17mila euro verso il conto Bper intestato alla SinergyPlus. L’operazione veniva giustificata con la dicitura contabile «pagamento fattura per servizio di consulenza», una schermatura negoziale che le perizie contabili disposte dal pubblico ministero hanno bollato come integralmente priva di sottostante prestazione tecnica.

Che il conto corrente del professionista costituisse solo una stazione temporanea di transito prima del drenaggio definitivo del denaro emergerebbe dalle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate. La stessa professionista esternava al proprio interlocutore la prassi consolidata di prosciugare i saldi non appena effettuati gli accrediti istituzionali: «Ancora niente, ma appena mi arrivano, tu lo sai che a me non mi restano sul conto».

Analogamente, per quanto riguarda l'appalto speculare del Liceo Classico Pitagora, dopo il versamento provinciale di circa 29mila euro sul conto del tecnico Luca Bisceglia, una fetta consistente, pari a 21.700 euro, sarebbe stata bonificata verso la medesima società SinergyPlus. I flussi non si sarebbero fermati qui: la parte residua veniva poi redistribuita mediante passaggi intermedi volti ad assicurare il compenso illecito ai referenti operativi del sodalizio.

Conti schermo, carte di debito ed esigenze personali

L'analisi finanziaria a raggio largo svolta sulla rete di rapporti bancari ha consentito di individuare il secondo gradino del meccanismo distributivo, ovvero il passaggio del denaro dalla società veicolo SinergyPlus ai conti personali e alle carte di credito utilizzate dai vertici dell'organizzazione. Una volta incassate le somme bonificate dai tecnici, la SinergyPlus procedeva all'emissione di bonifici speculari di pari importo – come ad esempio due tranches identiche di 6.760 euro – indirizzati su rapporti finanziari aperti presso Banca Mediolanum e Mediobanca Premier.

Il conto corrente Mediobanca Premier, sebbene formalmente intestato al collaboratore Giacomo Combariati, sarebbe stato secondo l’accusa nella piena, esclusiva e indisturbata disponibilità operativa di Fabio Manica. Su questo conto venivano canalizzati i flussi destinati a soddisfare esigenze personali ed economico-familiari, trasformando il rapporto bancario del terzo in un vero e proprio polmone finanziario a servizio dell'ex consigliere provinciale.

Gli accertamenti patrimoniali hanno ricostruito dettagliatamente la destinazione di queste provviste: dai pagamenti effettuati direttamente in favore di agenzie di viaggio per soggiorni turistici della famiglia Manica presso rinomate località sciistiche della Valle d'Aosta e strutture alberghiere di alta gamma, fino al saldo di polizze assicurative e utenze domestiche.

In aggiunta ai bonifici tracciati, vi sarebbe stata una sistematica catena di prelievi in contanti eseguiti allo sportello automatico dal conto Mediobanca Premier in uso a Manica, cui facevano riscontro immediato contestuali versamenti di contante di pari importo effettuati sul conto personale Bper dello stesso Manica. Questo travaso circolare contante-su-contante avrebbe consentito di alimentare la disponibilità finanziaria privata coprendo le rate mensili di carte di credito e finanziamenti personali senza lasciare una traccia diretta di bonifico d'origine.

Le tensioni per la ripartizione degli utili e la frattura sui margini

L'ingranaggio economico dei rimborsi e delle percentuali non avrebbe vissuto di sole alchimie contabili lineari, ma sarebbe stato costellato da frequenti e accesi momenti di scontro tra i membri del sodalizio, innescati dalle pretese di maggior guadagno e dal peso delle imposizioni fiscali che gravavano sui tecnici formali. Dalle registrazioni ambientali effettuate all'interno delle sedi operative e nelle auto in uso agli indagati, affiora con chiarezza la rabbia dei professionisti posti di fronte alla richiesta di versare quote elevate di tangenti senza che si tenesse conto dell'Iva e delle ritenute di legge che essi dovevano comunque versare all'erario.

Gli incontri tra le parti sfociavano in discussioni tese circa il rispetto dei patti originari, definiti con decisione dal vertice come accordi rigidi e inderogabili, a fronte del risentimento manifestato da chi lamentava di aver lavorato senza trattenere un margine congruo.

La paralisi dei pagamenti e l'intervento della Guardia di Finanza

L'equilibrio finanziario del sistema entra in una fase di profonda fibrillazione nell'estate del 2025, quando la Procura della Repubblica di Crotone e i militari della Guardia di Finanza eseguono una serie di acquisizioni documentali a sorpresa presso gli uffici della Provincia e dei Comuni interessati. L'improvviso ingresso della polizia giudiziaria e il sequestro degli atti relativi alle determine di affidamento instillano un immediato stato di allarme tra i membri dell'associazione.

Temendo che il prosieguo delle erogazioni contabili possa esporre il sistema a un tracciamento letale o che i controlli incrociati degli inquirenti facciano emergere le incongruenze tra le fatture e lo stato effettivo dei lavori, si dispone il blocco immediato di tutti i mandati di pagamento pendenti.

Le intercettazioni telefoniche e telematiche registrano in quel periodo una serie frenetica di contatti tra i tecnici e i dirigenti provinciali compiacenti, paralizzati dalla direttiva di sospendere ogni liquidazione.

«Hanno bloccato tutto... hanno bloccato i pagamenti pure», dice uno degli indagati. Un altro dei presunti «soci» del sistema risponde: «Mi hanno detto “stoppa un attimo che ci sono alcune cosette urgenti”... e quindi mi hanno detto di stoppare tutto... e quindi mo hanno detto di stoppare tutto... ma vediamo... mo in settimana mi devo incontrare con il vicepresidente, facciamo il nuovo programma e vediamo...».

La chiusura improvvisa dei rubinetti finanziari determina il blocco di cantieri strategici, tra cui quelli per la realizzazione delle strutture sportive e il rifacimento dei plessi scolastici. I referenti delle ditte esecutrici, estranei o integrati nella catena dei subappalti, manifestano forti proteste per il mancato incasso dei Sal (Stato Avanzamento Lavori), spingendo i dirigenti dell'ente a giustificare i ritardi opponendo il blocco amministrativo imposto dall'alto.

L'infrastruttura economica, edificata sulla circolazione sistematica del denaro pubblico, viene così congelata dall'avvio della fase giudiziaria, lasciando agli atti un'imponente mole di riscontri bancari, intercettazioni e verbali che compongono il quadro accusatorio oggi al vaglio dell'autorità giudiziaria.