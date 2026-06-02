«Nessuna criticità segnalata nè danni a persone o strutture». È quanto si legge in una nota diffusa dalla direzione regionale dei vigili del fuoco che ha effettuato ulteriori accertamenti nei comandi territoriali interessati dall'evento sismico registrato nella notte.

Alle 00.12.35 di questa notte al largo di Amantea è stata è avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 posta ad una profondità di 250 chilometri. I vigili del fuoco fanno sapere che «gli interventi effettuati risultano limitati a due aperture di porta nel territorio della provincia di Cosenza, richieste a seguito dello stato di apprensione generato dalla scossa, e a due verifiche tecniche su civili abitazioni nei comuni di Catanzaro e Cittanova.

Le attività di controllo eseguite dalle squadre non hanno evidenziato problematiche di natura statica né danni strutturali agli edifici interessati. La situazione risulta pertanto sotto controllo e costantemente monitorata dalle strutture operative del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».

I controlli Anas

In seguito alla scossa di terremoto con epicentro al largo della costa tirrenica calabrese, il personale Anas ha eseguito durante la notte i controlli sulla rete stradale interessata, senza rilevare danni alle infrastrutture.

Questa mattina – si legge in una nota stampa - sono in corso ulteriori verifiche sulle strutture di ponti e viadotti da parte delle squadre di tecnici Anas specializzati. La circolazione è al momento regolare.