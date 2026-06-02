L'associazione San Giorgio convenzionata con l'Amministrazione ha subito eseguito dei controlli sul territorio comunale, registrando solo molta paura e qualcuno sceso anche in strada

«Scosse molto ravvicinate, avvertite su un territorio piuttosto vasto ma a molta profondità. Come Protezione civile siamo stati subito allertati dal Comune di Reggio e abbiamo monitorato la situazione territoriale registrando spaventoso ma nessun danno a persone o edifici. Dunque nessuna emergenza ». È quanto dichiara Gianluca Porcino, presidente dell'associazione Protezione Civile San Giorgio convenzionata con il Comune di Reggio Calabria.

« Qualcuno ha preferito uscire di casa per recarsi in strada ei luogo aperto che preferibilmente è sempre meglio sia un luogo aperto lontano dal mare o corsi d'acqua e dove non vi siano strutture che possano crollare. Rimanere a casa, posizionandosi sotto gli stipiti delle porte o sotto i tavoli, è anche consigliato.

In questo caso non è stato necessario intervenire . Solo paura. Il nostro monitoraggio non ha rilevato nulla di particolare.