Terribile incidente nelle campagne del centro della Locride. Per il recupero del corpo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco specializzati Saf, del Reparto Volo di Lamezia Terme e del Soccorso Alpino

Un uomo è morto dopo essere precipitato in un dirupo di circa 200 metri in località Praca, nel territorio comunale di Gerace, nel Reggino.

L’allarme è scattato intorno alle 12:15 di oggi, domenica 17 maggio, quando sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Reggio Calabria, distaccamento di Siderno.

Una volta raggiunta l’area dell’incidente, i soccorritori hanno constatato la particolare complessità dello scenario operativo, caratterizzato da un’area estremamente impervia.

Attivati i soccorsi speciali

Per affrontare le operazioni di recupero è stato necessario mobilitare personale specializzato SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Reggio Calabria.

Sul posto sono intervenuti anche il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme e gli uomini del Soccorso Alpino, che hanno operato in stretta collaborazione durante tutte le fasi dell’intervento.

Il recupero nel punto impervio

Determinante è stata la sinergia tra Vigili del Fuoco e tecnici del Soccorso Alpino, che hanno coordinato le operazioni sia via terra sia dall’alto.

I soccorritori si sono calati nel dirupo utilizzando tecniche SAF e sistemi di progressione su corda, riuscendo a raggiungere rapidamente il punto in cui si trovava il corpo della vittima.

Per l’uomo, purtroppo, non c’era ormai più nulla da fare: il personale intervenuto ha potuto soltanto constatarne il decesso.