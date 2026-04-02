I Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di cinque persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe online, truffa aggravata, riciclaggio, autoriciclaggio e sostituzione di persona.

L’attività investigativa ha consentito di ricostruire un articolato e seriale meccanismo criminoso fondato sulla pubblicazione di annunci fittizi di vendita su piattaforme internet e siti specializzati, aventi ad oggetto, di volta in volta, trattori agricoli, mini escavatori, piscine, pellet, ciclomotori e altri beni che, in realtà, non erano mai nella disponibilità degli inserzionisti. Le vittime, indotte in errore mediante artifizi e raggiri, venivano convinte a effettuare pagamenti tramite bonifici su conti correnti o carte intestati a terzi, ma nella effettiva disponibilità degli indagati o di soggetti appositamente utilizzati come prestanome o “money mules”.

Il gip ha disposto il sequestro preventivo, in via diretta e, ove necessario, per equivalente, di somme di denaro, rapporti finanziari e ulteriori beni ritenuti riconducibili ai proventi illeciti o al loro reimpiego. Tra questi, quattro immobili e due autovetture, individuati come necessari al raggiungimento dell’importo per equivalente già indicato nel decreto di sequestro e pari a 340.000 euro.

L’odierna operazione si inserisce in una più ampia attività di contrasto alle truffe online seriali, fenomeno particolarmente insidioso perché capace di colpire, con apparente semplicità operativa, un numero elevato di persone offese e di generare un rilevante flusso di denaro illecito, successivamente sottoposto a operazioni di occultamento, trasferimento e reimpiego.