Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava effettuando dei lavori edili su un ponteggio a circa quattro metri di altezza, quando per motivi in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio finendo rovinosamente al suolo

Questa mattina, a Verbicaro, un uomo di 46 anni è precipitato per diversi metri finendo rovinosamente al suolo mentre effettuava alcuni lavori edili su un ponteggio. L’uomo, del posto, è stato immediatamente soccorso ed elitrasportato all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove i medici stanno cercando di intervenire sulle ferite riportate alla schiena e in varie altre parti del corpo.

Prima di ripartire alla volta della città bruzia, il velivolo del 118 ha atteso per qualche minuto nel campo sportivo del paese, dov’era atterrato, per consentire ai sanitari intervenuti sul luogo dell’incidente di stabilizzare le condizioni del ferito, che comunque sarebbe risultato vigile e cosciente.

Secondo quanto appreso, l’uomo, nonostante le gravi ferite riportate, non sarebbe in pericolo di vita.