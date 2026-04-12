Forte tensione in Pronto soccorso quando un 55enne di Mileto ha aggredito un addetto alla sicurezza che gli aveva chiesto di spostare la propria auto perché ostacolava il passaggio delle ambulanze

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri al Pronto soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia dove un 55enne di Mileto avrebbe - secondo quanto ricostruito - aggredito una guardia giurata, danneggiando il gabbiotto degli addetti alla sicurezza. Intorno alle 18 l'uomo è arrivato davanti all'ingresso del reparto a bordo della propria auto, lamentando la necessità di far visitare con urgenza il figlio. Avrebbe, però, lasciato il veicolo proprio davanti all'accesso riservato alle ambulanze, ostacolando di fatto il passaggio dei mezzi di emergenza del 118.

Nonostante i ripetuti inviti da parte del personale della società di vigilanza a spostare l'auto, inizialmente, l'uomo avrebbe opposto resistenza, insistendo nel mantenere la posizione. Solo successivamente, grazie anche all'intervento di un conoscente, il veicolo è stato spostato, facendo apparentemente rientrare la situazione. Pochi istanti dopo, però, la tensione è riesplosa. L'uomo avrebbe aggredito uno degli operatori della vigilanza colpendolo con calci e pugni, per poi sfogare la propria rabbia contro le strutture del presidio, lesionando il vetro divisorio del gabbiotto in cui prestano servizio gli addetti alla sicurezza. Immediato l'intervento dei carabinieri allertati dal personale sanitario e dalla sicurezza.

Sul posto è arrivato anche il responsabile della vigilanza privata nel tentativo di riportare la calma. Il 55enne è stato accompagnato in caserma per essere interrogato e la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti. La guardia giurata aggredita ha riportato ferite giudicate guaribili in alcuni giorni.