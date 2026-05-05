Dieci mamme si sfideranno ai fornelli, dopo un percorso di tre lezioni, e la vincitrice riceverà una borsa di studio di 500 euro. L'iniziativa è sostenuta dal Soroptimist club di Lamezia e Catanzaro

Lamezia Terme diventa il cuore pulsante della tradizione gastronomica calabrese ospitando la IV edizione di “Mamma Che Chef” , manifestazione itinerante promossa dall'Associazione Provinciale Cuochi Catanzaro (APC.CZ) e dalle Lady Chef Catanzaro, promossa dal Soroptimist Club di Lamezia Terme e Catanzaro, la cui missione si sposa perfettamente con la valorizzazione del talento femminile e il superamento del gender gap. L'iniziativa, presentata ufficialmente presso l'Istituto Alberghiero “Einaudi”, vede la collaborazione attiva della Dirigente Scolastica Anna Primavera, la quale ha dichiarato che accogliere tale progetto significa aprire le porte della scuola al territorio e alla storia viva delle nostre famiglie, mentre Annita Ferragina , Delegata Lady Chef APC.CZ, ha ribadito come la cucina autentica passi necessariamente dalle mani delle mamme, vere custodi di un'identità che rischia di andare perduta senza questi momenti di condivisione.

La presidente del Soroptimist Club di Lamezia Terme Luigina Pileggi ha evidenziato come il club abbia voluto investire in

questo percorso poiché celebra la donna non solo come figura domestica ma come professionista potenziale e custode di cultura, concetto ribadito dalla Program Director del Soroptimist Club di Catanzaro Cinzia Cantaffio, che ha sottolineato l'importanza della borsa di studio di 500 euro messa a disposizione dal Soroptimist Club per incentivare la formazione e l'empowerment femminile attraverso l'arte culinaria. Durante la conferenza, la Presidente del Consiglio Comunale Maria Grandinetti ha espresso il suo orgoglio per la scelta di Lamezia, definendola una vetrina d'eccellenza, seguita dall'Assessore all'Agricoltura Donatella Amicarelli che ha lodato la capacità del progetto di unire i prodotti della terra alla sapienza tecnica.