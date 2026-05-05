Il Premio Nazionale Letterario Aurea Nox – Città di Chiaravalle Centrale 2026, giunto alla seconda edizione, è già diventato un evento di grande rilievo, un ponte invisibile che unisce scrittori di terre lontane sotto lo stesso cielo attento e consapevole della letteratura. “Nel mio paese, Chiaravalle Centrale – scrive l’avvocato e organizzatore della rassegna Giuseppe Mercurio -, tra le pietre antiche e quelle memorie che sanno tutto delle nostre radici, la cultura, per fortuna, riesce ancora a generare un forte senso di responsabilità, di vera umanità. L’evento chiave di questa edizione è infatti la presentazione del volume L’illogica del potere – Dossier Gaza (edizioni Aurea Nox), curato dal salernitano Giovanni Nicotera. Un libro che si presenta come un mosaico di voci, di frammenti di vita, di paura, di quella resistenza che nasce con l’essere umano. È un coro sommesso e potente che arriva da Gaza, dove ogni giorno la speranza si misura con la fragilità dell’esistenza. Tra le sue pagine scorrono storie vere che sanno stupire per la loro forza e il loro carattere. Analisi e testimonianze si fondono con la poesia, e la poesia diventa rifugio, denuncia, letteratura civile”.

Il libro si articola in tre parti. La prima, scritta da Giovanni Nicotera, con la supervisione di Sergio Pettinelli, compie un excursus rigoroso sui documenti e i trattati che hanno segnato più di centocinquanta anni di questione palestinese: dalle riforme fondiarie ottomane del 1858, fino all’assedio strutturale e ai cicli di violenza che hanno condotto al terribile 7 ottobre 2023. Un arco temporale lungo più di un secolo e mezzo che mostra come questo conflitto abbia radici antiche. La seconda parte è composta da storie vere. Due donne raccontano la vita quotidiana di Gaza, la vita dei bambini. Raccontano la dignità di chi resiste sotto le macerie, la forza silenziosa di chi continua a vivere nonostante tutto. E in questo racconto il lettore non è spettatore, ma un testimone chiamato a riflettere.

La terza dimensione dell’opera è rappresentata dalla scrittura poetica, che assume un ruolo centrale: rifugio emotivo, ma anche forma di denuncia e strumento di letteratura civile. Elemento distintivo del progetto è la scelta di destinare integralmente le royalty del volume all’associazione Gazzella ODV, impegnata in interventi umanitari. Un gesto che rafforza il legame tra opera, autori e lettori. Quando ho letto L’illogica del potere – Dossier Gaza mi sono commosso. Ho appreso, ho capito la storia e ho pianto. Oggi sono anch’io cittadino di Gaza. Non è una frase di circostanza, ma è il momento in cui, grazie a un’opera letteraria, ogni distanza si annulla e il dolore diventa condiviso, vicino. Il 29 maggio 2026, nelle sale di Palazzo Staglianò, la presentazione del volume sarà quindi più di un incontro. Sarà il momento in cui lettori e scrittori decideranno di scegliere. Autori, cittadini, istituzioni si ritroveranno non solo per parlare, ma per condividere, per sentire, per costruire insieme uno spazio civile di sostegno e di riconoscimento.

Con questa edizione, il Premio Aurea Nox - Città di Chiaravalle Centrale assume una funzione precisa – conclude Mercurio -: tenere viva la coscienza quando la distanza geografica rischia di creare indifferenza. Chiaravalle Centrale sceglie di non guardare altrove. E un libro, per quanto fragile, diventa un luogo elettivo in cui Gaza non è lontana, ma presente, in cui una letteratura civile può ancora incidere sulla coscienza collettiva. Un pensiero di gratitudine a tutti gli autori e al coraggio della mia casa editrice, sempre in trincea sulle cose che contano, sulle battaglie che cambiano il mondo”.