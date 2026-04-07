Il 10 aprile al Circolo Arci Domenico Dara e Sasà Calabrese portano in scena un dialogo intimo tra musica e parole: «Uno spettacolo che non consola ma tiene compagnia»

Ci sono racconti che non chiedono di essere spiegati, ma attraversati. Nascono in una zona silenziosa, quasi impercettibile, e trovano compimento solo quando qualcuno decide di dar loro voce, di restituirli al mondo sotto forma di esperienza condivisa. È da questa tensione intima che prende forma “Cesare Pavese & Luigi Tenco – Reading musicale”, l’appuntamento che, il 10 aprile alle ore 20:30, animerà la scena culturale di Crotone presso il Circolo Arci Spalatori di Nuvole.

Lontano da ogni intento celebrativo, lo spettacolo si presenta come un attraversamento emotivo, un territorio di confine in cui la parola scritta e la musica si incontrano senza sovrapporsi. La scrittura inquieta e profonda di Cesare Pavese dialoga con l’intensità espressiva di Luigi Tenco, componendo una trama fatta di risonanze, più che di narrazioni.

A guidare questo percorso sono Domenico Dara e Sasà Calabrese, interpreti di una scena che si costruisce prima nell’ascolto che nella rappresentazione. «Non per raccontare Pavese e Tenco, ma per lasciarsi attraversare da loro», suggerisce Calabrese, restituendo il senso più autentico dell’operazione artistica.

Il reading si muove lungo un “filo sottile”, per usare ancora le sue parole, «che unisce le pagine alle canzoni e arriva fino a noi», intrecciando epoche e vissuti. Le biografie dei due autori diventano così superfici riflettenti, capaci di restituire inquietudini ancora attuali: «le cadute, confessioni condivise», in cui lo spettatore è chiamato a riconoscersi.

Non c’è una distanza netta tra passato e presente, tra le notti evocate da Pavese o Tenco e quelle contemporanee. «Ci sono anche le nostre notti», osserva Calabrese, «quelle in cui si resta svegli senza sapere bene perché». È in questa continuità emotiva che lo spettacolo trova la sua forza: nell’evocare temi universali come l’amore, la solitudine, la difficoltà di abitare se stessi, senza mai tradurli in formule consolatorie.

E infatti, questo non è un reading che rassicura. «Non consola, ma tiene compagnia», afferma Calabrese, lasciando emergere una poetica della fragilità in cui la parola non pretende di risolvere, ma di restare. Di abitare, anche solo per un istante, quel punto incerto in cui la voce si incrina e si fa, proprio per questo, vera.

Nel cuore di Crotone, lo spettacolo si propone così come un invito all’ascolto profondo e alla condivisione. Un’occasione per riscoprire due voci fondamentali del Novecento non come icone da celebrare, ma come presenze vive, ancora capaci di interrogare il nostro tempo. Perché certe storie, quando trovano il coraggio di essere dette, finiscono per appartenerci tutti.