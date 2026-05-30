Consegnate la Tazzina della Legalità e una copia dell'omonimo libro al consigliere del CNEL Francesco Riva. In cantiere iniziative congiunte con la Palestra della Legalità e una tappa della Staffetta della Legalità nella sede romana del CNEL



Nel corso dell'incontro, il presidente dell'associazione, Sergio Gaglianese, insieme a Peppino Mariano, presidente di Confassociazioni Calabria e segretario generale de La Tazzina della Legalità, ha consegnato al consigliere Riva la simbolica Tazzina della Legalità e una copia dell'omonimo libro, divenuto negli anni uno strumento di testimonianza e diffusione dei valori della giustizia, della legalità e dell'impegno civile.

L'incontro ha rappresentato l'occasione per avviare un dialogo costruttivo sulle possibili forme di collaborazione tra il mondo associativo e le istituzioni nazionali, con particolare attenzione alle attività di sensibilizzazione rivolte ai giovani e alla società civile.



Tra i temi affrontati, particolare interesse ha suscitato il progetto della Palestra della Legalità, rispetto al quale sono state gettate le basi per future iniziative condivise volte a promuovere percorsi di formazione, partecipazione e crescita civica.

Importante anche la disponibilità manifestata dal consigliere Riva a ospitare una tappa della Staffetta della Legalità presso la sede romana del CNEL, un appuntamento che consentirà di portare all'interno di una delle più importanti istituzioni consultive del Paese le testimonianze e le esperienze maturate sul territorio nella lotta alle mafie, nella difesa dei diritti e nella promozione della cultura della legalità.



«L'incontro con il consigliere Francesco Riva – dichiara il presidente de La Tazzina della Legalità, Sergio Gaglianese – conferma quanto sia importante creare occasioni di confronto tra chi opera quotidianamente nei territori e le istituzioni nazionali. La legalità ha bisogno di essere alimentata attraverso esempi concreti, dialogo e collaborazione. Per questo siamo particolarmente soddisfatti dell'attenzione e della sensibilità dimostrate dal dott. Riva verso i progetti della nostra associazione. La prospettiva di realizzare iniziative congiunte con la Palestra della Legalità e di portare la Staffetta della Legalità nella sede del CNEL rappresenta un'opportunità prestigiosa e un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di impegno civile».

«L'incontro con il consigliere Francesco Riva rappresenta un'importante opportunità di dialogo tra il mondo associativo e le istituzioni nazionali – dichiara Peppino Mariano, presidente di Confassociazioni Calabria e segretario generale de La Tazzina della Legalità. – La disponibilità dimostrata verso i nostri progetti conferma l'importanza di fare rete per promuovere la cultura della legalità e della partecipazione civica. La prospettiva di portare la Staffetta della Legalità al CNEL rappresenta un'occasione prestigiosa per valorizzare le esperienze positive dei territori e coinvolgere sempre più giovani in percorsi di cittadinanza attiva.»



L'Associazione La Tazzina della Legalità esprime il proprio ringraziamento al consigliere Francesco Riva per la disponibilità dimostrata, auspicando che il dialogo avviato all'Università Magna Graecia possa tradursi presto in iniziative concrete al servizio della crescita culturale e civile del Paese.