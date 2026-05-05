Esiste un filo invisibile che unisce le terre del sud Italia alle coste del Mediterraneo, ed è fatto di suoni, colori e tradizioni. È proprio lungo questo filo che il gruppo Kalabria Mia ha portato la sua musica fino a Formentera, trasformando una performance in un’esperienza culturale intensa e coinvolgente.

Kalabria Mia al Festival internazionale del folklore

In questo contesto, il gruppo si è esibito in occasione del quinto Festival Internazionale di Folklore, organizzato dal gruppo di danza locale “Es Pastorells”, un evento che celebra le tradizioni popolari provenienti da diverse parti del mondo. La partecipazione di Kalabria Mia ha rappresentato un importante momento di incontro tra culture, arricchendo il festival con i suoni, i colori e le evocazioni della Calabria, includendo la presenza scenografica dei tradizionali Giganti Mata e Grifone, simboli identitari che affondano le loro radici nella storia e nel folklore del sud.

Ritmi popolari e canti antichi

Con passione e autenticità, Kalabria Mia ha fatto risuonare sull’isola le melodie della Calabria, riportando alla luce antiche tradizioni spesso dimenticate. I ritmi popolari, i canti carichi di storia, i costumi tipici e le imponenti figure dei Giganti hanno dato vita a uno spettacolo capace di trasportare il pubblico in un viaggio nel cuore del sud Italia. Non si è trattato solo di musica, ma di un vero racconto identitario, fatto di radici profonde e orgoglio culturale.

L’accoglienza a Formentera

L’accoglienza a Formentera, raccontano i membri del gruppo, è stata calorosa e partecipata. Gli spettatori, inizialmente curiosi, si sono presto lasciati coinvolgere dall’energia del gruppo, diventando parte integrante dello spettacolo. Tra applausi entusiasti e momenti di autentico fervore, l’evento ha dimostrato come la musica popolare possa superare confini geografici e linguistici, creando connessioni immediate tra culture diverse.



Il progetto musicale di Kalabria Mia si inserisce in una visione più ampia: diffondere la musica culturale nel mondo, valorizzare le tradizioni locali e promuovere l’incontro tra i popoli. Ogni esibizione diventa così un’occasione di scambio e scoperta, un ponte tra passato e presente.



Dopo il successo a Formentera, il viaggio di Kalabria Mia continua. Il gruppo si trova ora in Piemonte, pronto a portare la propria energia e la ricchezza della cultura calabrese ovunque ci sia un pubblico disposto ad ascoltare e a lasciarsi coinvolgere. La loro missione resta chiara: mantenere vive le tradizioni e farle vibrare, ancora e ancora, sui palcoscenici di tutta Italia e oltre.