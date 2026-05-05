Un viaggio tra storia, segreti d’infanzia e la forza evocativa di una terra che è, al contempo, roccia e acqua. Sabato 9 maggio 2026, alle ore 18:00, Palazzo Gallelli a Badolato ospiterà la presentazione di Montagnammare, l’ultima opera letteraria di Eliana Iorfida (Pellegrini Editore). L’evento si inserisce nel contesto della rubrica Maggio Badolatese del progetto Casa delle Arti e delle Culture, iniziativa artistico-culturale co-promossa dalla Pro Loco Badolato APS/Unpli Calabria e dal Team Artist & SpoArt, col patrocinio del Comune di Badolato e dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. L’opera: tra storia e mito. Ispirato a fatti realmente accaduti nella Calabria di inizio ‘900, Montagnammare; narra l’ascesa pubblica e il dramma privato dell’onorevole Giacinto Lanzo, uomo capace di imprese epocali come la ricostruzione post-terremoto del 1908.

Lanzo domina latifondi e rotte marittime tra le due sponde dello Stretto, in quella terra che i pescatori chiamano Scillecariddi. Eppure, dietro la figura del potente avvocato, si cela un’anima fragile e un segreto inconfessabile custodito in un carillon, pronto a essere scardinato dall’arrivo inatteso di un giovane straniero. Definito un romanzo di realismo magico, il testo di Eliana Iorfida omaggia i grandi maestri del Sud come Bufalino, Tomasi di Lampedusa e D’Arrigo, inventando un linguaggio capace di dare voce a una geologia spericolata.

Si intitola "Montagnammare", è il nuovo libro della scrittrice e archeologa calabrese Eliana Iorfida che per la prima volta si è cimentata nella scrittura di un romanzo storico

Il volume sta riscuotendo un notevole interesse di critica e pubblico. Un successo che porterà l’autrice e il suo Montagnammare sul palcoscenico nazionale del Salone Internazionale del Libro di Torino il prossimo 15 maggio. - L’evento al Centro di Accoglienza Turistico Culturale di Palazzo Gallelli. Durante l’incontro a Badolato, l’autrice Eliana Iorfida dialogherà con il musicista Francesco Denaro, in un confronto che promette di intrecciare narrazione letteraria e suggestioni sonore.