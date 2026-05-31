E’ dedicata al popolo ed alla cultura Arbërëshë e si intitola “Sintonia” l’ultima opera in ordine di tempo del prolifico artista catanzarese Nuccio Loreti.

«Non è solo una danza- scrive in un post social – È un popolo che continua a raccontarsi attraverso il movimento, la tradizione e il cuore.

Due figure Arbëreshë che si cercano, si incontrano e trasformano il ferro in memoria viva.

Del resto – continua Loreti – Nessuno può fermare l’arte. Perché ciò che nasce soltanto per essere utile, prima o poi finisce. Ciò che nasce per ispirare, invece, continua a vivere. L’arte non costruisce muri.

Costruisce significati. E per questo attraversa il tempo senza chiedere il permesso a nessuno»