Data l’importanza di investire sul turismo, sulla valorizzazione dei prodotti e sulla promozione del territorio, che connota le linee programmatiche dell’azione del Gal “Serre Calabresi”, data la rilevanza attribuita in quest’ottica ai corsi di formazione per animatore di comunità, di cucina tradizionale del territorio e wine box - introduzione al vino per operatori professionali del settore dell’accoglienza e della ristorazione, e per favorire la più ampia partecipazione, è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione al 13 aprile 2026.

L’attivazione dei corsi rientra nelle azioni previste dal progetto “Le Montagne del Sole – Creazione e valorizzazione di una nuova destinazione del turismo attivo,sostenibile e slow nel territorio delle Serre e Preserre calabresi”, finanziato dal Ministero del Turismo con la misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione. Con la formazione si intendono accrescere le competenze professionali degli operatori del territorio, negli ambiti del turismo sostenibile, enogastronomico e dell’accoglienza, per elevare lo standard qualitativo di beni e servizi già presenti e per allargarne l’offerta.

Riguardo gli sbocchi in uscita dai corsi: il percorso per animatore di comunità punta a formare una figura professionale che conosca il contesto socio-economico del territorio di riferimento e sviluppi un’azione di collegamento tra imprese, istituzioni, cittadinanza e altri attori locali, in grado di programmare, gestire e valutare progetti turistici e di formulare politiche pubbliche per lo sviluppo turistico; relativamente alla cucina tradizionale, si intende formare una figura professionale in grado di specializzarsi nella migliore cucina territoriale, di lavorare anche in attività di supporto alle strutture ristorative e agrituristiche locali orientandole, nell’ottica di un’accoglienza turistica di qualità, nella selezione e preparazione delle materie prime locali nel rispetto delle tecniche di produzione più sostenibili e delle tradizioni popolari; per il percorso wine box, rivolto ad operatori del settore accoglienza e ristorazione, si mira ad aumentarne la professionalità in campo enologico, nel servizio e nella capacità di suggerire un vino in caso di richieste mirate al territorio, o di abbinamento al piatto scelto dal cliente.

I corsi si svolgeranno presso la sede del Gal, in Via Foresta a Chiaravalle Centrale. Sono previste attività teoriche e pratiche, quest’ultime potranno svolgersi anche in aziende del territorio. Le lezioni si svolgeranno presumibilmente a partire da maggio 2026. La domanda d’iscrizione è a sportello. L’accesso è ai corsi gratuito. È previsto il numero di 15 partecipanti per ciascun corso. Per maggiori informazioni e dettagli si invia al link https://www.galserrecalabresi.it/le-montagne-del- sole-bandi-e-avvisi/, mediante il quale potrà essere consultato l’avviso integrale relativo a ciascun profilo, scaricare il modulo d’iscrizione e l’informativa sulla privacy. È possibile contattare gli Uffici del Gal qualora si necessitasse di ulteriori chiarimenti.