"In occasione delle Giornate FAI del 21 marzo, la nostra Sant'Andrea Apostolo dello Ionio ha vissuto un momento di rara bellezza e partecipazione. La piazza ai piedi della Torre dell'orologio si è trasformata in un grande cantiere di creatività collettiva grazie al laboratorio curato dalla Pro Loco di Sant'Andrea e guidato dalla visione artistica di Roberto Giglio" . Si legge in una nota della Proloco. “È stata una giornata dove l'arte non è stata solo guardata, ma vissuta, toccata e costruita insieme.

Cronaca di un'emozione in tre atti

"Il Disegno dell'Anima : sotto lo sguardo attento di Roberto Giglio, le grandi tele bianche hanno iniziato a ospitare i profili del nostro territorio. Pochi tratti neri, decisi, per tracciare i confini di un sogno comune. La Forza della Comunità : poi, il momento più bello: l'incontro tra generazioni. Dai bambini della scuola ai cittadini di ogni età, tutti hanno imbracciato il pennello. Con la guida esperta di Roberto e il supporto logistico impeccabile dei volontari della Pro Loco, i colori hanno iniziato a danzare, riempiendo gli spazi e dando vita a un mosaico vibrante. Il risultato ? Un'esplosione di tinte vivaci che celebrano la nostra identità e lo spirito del FAI: proteggere e valorizzare la bellezza che ci circonda attraverso la partecipazione attiva".

"Un immenso grazie - conclude la nota - all'architetto e artista Roberto Giglio per aver saputo tradurre in segni e colori l'essenza della nostra terra grazie a Guerino Nisticò e grazie a tutti i partecipanti: siete voi il vero motore di questa bellezza! Queste tele non sono solo dipinti, ma il simbolo di una Sant'Andrea che sa stare insieme e guardare al futuro con i colori della speranza e dell'arte".

E oggi si prosegue con tante altre attività in programma:

Il programma della giornata

Visite guidate del Convento delle Suore Riparatrici e del Borgo con le sue Chiese ei suoi palazzi:



Domenica 22 marzo: ore 9,30-13,00 e 15,00-18,00



Domenica ore 10,00, 11,00, 15,30 e 17,00: Visite guidate del borgo con partenza da Piazza Castello



Domenica ore 10,30: Inaugurazione del Palazzo Damiani alla presenza dei proprietari e del Sindaco



Domenica: Visita della Torre dell'Orologio a cura dell'Associazione "Primavera Andreolese"



Visita di Palazzo Jannoni (cappella, scalinata, loggiato)

Domenica 22 dalle ore 9.30 alle 13.00

Il palazzo è di proprietà privata e non è mai stato aperto al pubblico. (Precedenza agli Iscritti FAl)



Domenica 22-ore 10.00 Passeggiata alla Riserva naturale regionale accompagnati dalla d.ssa Menniti



Domenica 22-dalle ore 11.30 alle ore 13.00 Visita guidata della Chiesa di Campo a cura della Pro Loco.



Domenica 22-ore 16.30 Visita guidata speciale riservata ai soli iscritti al Convento delle Suore Riparatrici, a cura del prof. Domenico Pisani.



Domenica 22-ore 18,00 dott. Giuseppe Mantella farà una visita speciale alla Chiesa di Campo con indagini diagnostiche non distruttive, microscopio a contatto e ultravioletto per spiegare come sono stati realizzati tecnicamente gli affreschi



