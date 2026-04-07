«Inserire le Vallje nel patrimonio culturale immateriale dell’Umanità dell’Unesco». Questa la proposta che il consigliere regionale Riccardo Rosa ha avanzato da Civita, durante la visita dell’ambasciatrice della Repubblica albanese presso la santa Sede S.E. Majlinda Frangaj.

«Le Vallje – sostiene il consigliere regionale Riccardo Rosa – non sono un semplice folklore, bensì un rito vivo, potente, significativo dell’identità dell’Arbëria. Le Vallje rappresentano memoria che si muove, identità che si canta, libertà che si celebra da secoli di generazione in generazione. Inserire le Vallje nel Patrimonio Immateriale dell’Umanità significherà riconoscere che questo tesoro non appartiene solo ad una minoranza linguistica, ma all’umanità intera.

È un atto di giustizia verso una tradizione che ha resistito al tempo e che oggi può diventare un simbolo universale di resilienza culturale. L’Arbëria calabrese, con le sue comunità ancora pulsanti tra le nostre colline, è un patrimonio straordinario che arricchisce profondamente la nostra regione.

È un ponte tra Oriente e Occidente, un esempio concreto di come la diversità possa essere forza e bellezza. Le Vallje ne sono una delle espressioni più pure e più emozionanti. Candidarle all’UNESCO darà voce e futuro a un’intera rete di comunità che hanno fatto della memoria e dell’identità la loro essenza più profonda», conclude il consigliere regionale Riccardo Rosa.