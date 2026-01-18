Il presidente della IV Commissione Consiliare Viabilità e Trasporti, Sergio Ferrari, e la consigliera Elisabetta Barbuto (M5s) hanno incontrato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiedendo «un ulteriore impegno per poter garantire la piena funzionalità dell'aeroporto di Crotone».

«In particolare - si legge in una nota - nel corso del colloquio è stato trattato il tema degli oneri di servizio per assicurare la concreta prosecuzione della continuità territoriale, quindi del volo per Roma, nonché per assicurare totalmente l'offerta attualmente in essere presso lo scalo».

«Abbiamo ritenuto doveroso parlare con il presidente - spiegano i consiglieri - per coinvolgerlo nella nostra battaglia a tutela dell'aeroporto della nostra provincia, che deve divenire sempre più il punto di riferimento dell'intera fascia ionica. Per tale motivo intendiamo operare non solo al fine di garantire la piena operatività del Sant'Anna, ma anche per realizzare sistemi di collegamento sempre più efficienti e consentirne una facile accessibilità».

«Sappiamo - proseguono - di non essere soli in questa battaglia e ringraziamo i cittadini crotonesi ed il Comitato cittadino aeroporto, vigile sentinella di ogni criticità che, anche in questo caso, non ha mancato di esternare le preoccupazioni del territorio legate al mancato stanziamento, in legge di bilancio, dei fondi per gli oneri di servizio, ma anche per la probabile soppressione del volo Ryanair per Treviso».

«Nel corso dell'incontro -spiegano i consiglieri regionali crotonesi -sono state esaminate le varie ipotesi risolutorie dei problemi segnalati. Ipotesi che il presidente si è riservato di esplorare concretamente nei prossimi giorni». «Il presidente Occhiuto - si legge nella nota - ha comunicato ai consiglieri di aver già fissato un incontro con l'ad di Ryanair e WizzAir per affrontare, tra le altre cose, le problematiche evidenziate, tra cui i voli per Treviso e Roma».

«In attesa del prossimo incontro con il presidente Occhiuto, che ringraziamo per la sua attenzione e disponibilità, è importante sottolineare ed essere consapevoli che le nostre appartenenze partitiche non ci impediranno di lavorare sinergicamente per tutelare, tra le altre cose, il diritto alla mobilità del cittadini del nostro territorio e dei cittadini calabresi della intera fascia ionica», concludono Ferrari e Barbuto.