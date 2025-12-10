Il sottosegretario di Stato al Mit ha incontrato il commissario straordinario Menta e ha assicurato: «Gli interventi in corso procedono spediti in linea con i tempi anche rispetto alla rimodulazione del Pnrr»

«La nuova linea ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria è un'infrastruttura fondamentale per la modernizzazione del Paese e lo sviluppo del Mezzogiorno. Un'opera strategica che consentirà di collegare non solo il Nord al Sud, ma l'Italia all'Europa». Lo afferma il sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante, che questa mattina ha incontrato il commissario straordinario dell'opera Lucio Menta, sottolineando di seguire «con la massima attenzione gli interventi in corso, che procedono spediti in linea con i tempi anche rispetto alla rimodulazione del Pnrr».



In particolare «continuano ad avanzare gli scavi lungo il lotto 1a Battipaglia - Romagnano, con tutte e quattro le talpe Tbm operative, confermando l'obiettivo di completare il target previsto entro giugno 2026», sottolinea Ferrante. E anche la galleria Santomarco, in provincia di Cosenza – si fa presente - segna nuovi passi avanti, con la progettazione esecutiva già in corso e l'avvio dei lavori previsto a settembre 2026. «Consapevole dell'esigenza di ridurre l'impatto degli interventi, ho voluto promuovere personalmente la norma che ha previsto lo stanziamento di ulteriori 15 milioni di euro per la realizzazione degli interventi di mitigazione nei comuni attraversati dall'opera».

Il sottosegretario evidenzia: «Ho sostenuto anche l'approvazione della convenzione tra Anas e Rfi per la realizzazione dello svincolo di Eboli sull'A2, una vera e propria svolta per il territorio che consente di superare le attuali criticità connesse alla sicurezza stradale, aumentando anche l'accessibilità. La nuova linea Salerno - Reggio Calabria porterà l'alta velocità e l'alta capacità in aree dalla spiccata vocazione turistica e produttiva, nella prospettiva di ridurre i divari e dare impulso alla crescita e alla competitività. Continuerò a lavorare per accelerare gli investimenti sulle infrastrutture, che - conclude Ferrante - sono la vera chiave per lo sviluppo sociale ed economico del Mezzogiorno e dell'Italia».