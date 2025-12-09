Con l'avvio della nuova legislatura regionale, si apre anche un nuovo capitolo per il trasporto pubblico locale. Lo ha annunciato l'assessore al ramo Gianluca Gallo questa mattina nel corso di una conferenza stampa in cui è stata tracciata la rotta dei nuovi investimenti previsti sul trasporto su ferro e gomma. Si lavora anche al contenimento dell'aumento delle tariffe

È una sufficienza quella che l’assessore al Trasporto pubblico locale, Gianluca Gallo, si assegna per le attività sinora svolte ma indica una nuova rotta, fatta di investimenti e maggiore impegno per la delega che nella passata legislatura ha ereditato a più di metà mandato.

È consapevole che sinora si è potuto svolgere solo attività ordinaria ma questa mattina, durante la presentazione del master di II livello in trasporto pubblico locale “SteMMS – strategie, tecnologie e management per la mobilità sostenibile” organizzato dall’Università Magna Grecia di Catanzaro in collaborazione con Regione Calabria e Artcal, ha illustrato i progetti futuri per il settore.

«Abbiamo bisogno di formare bravi tecnici in questa regione» ha sottolineato Gallo per poi chiarire: «Abbiamo un investimento previsto di 330 milioni di euro che ha portato all’acquisto di 27 treni, ne abbiamo ordinati altri 10 che entreranno in esercizio a metà 2027 ma abbiamo in animo di ordinarne almeno altri 6 in maniera tale da coprire completamente il fabbisogno di trasporto della nostra regione e riportare l’età media del materiale rotabile da 30 anni a 3 anni».

Ulteriori investimenti, secondo quanto riferito dall’assessore Gallo, riguardano quelli per il rafforzamento del trasporto su gomma «con l’acquisto di 600 bus che devono fare il paio con un aumento delle risorse affinché chi è pendolare, chi è studente non debba subire l’aumento delle tariffe. Tutto ciò chiaramente comporta un impegno congiunto con il presidente della Regione e l’assessore Minnenna a far comprendere all’Europa che se ci consente di fare degli investimenti ci deve anche consentire di ottenere ricadute per questi investimenti».

A margine della conferenza stampa l’assessore ha inoltre chiarito che si sta lavorando all’aggiornamento del nuovo piano del trasporto pubblico locale: «Già c’è una bozza e al più presto ne discuteremo in giunta e sarà inviato al Consiglio regionale per l’approvazione ma la grande e vera opportunità sarà la gara per la quale nel 2026 la nostra regione dovrà essere sicuramente protagonista in una modifica del trasporto pubblico locale».

Presente alla conferenza anche Francesco Berardi, direttore business regionale e sviluppo intermodale Trenitalia che in relazione all’attivazione del master di II livello ha sottolineato: «Si affronta il tema della mobilità sostenibile, tema vastissimo che abbraccia tematiche in diverso ambito. In Calabria stiamo anche sperimentando un biocombustibile che abbatte le emissioni di anidride carbonica dell’80%».

Durante il confronto sono stati annunciati ulteriori investimenti in percorsi ciclopedonali e preferenziali riservati per autobus del valore di 18 milioni di euro. La firma delle convenzioni è avvenuta per il sistema Bus Rapid Transit per la città di Reggio Calabria (10 milioni di euro); ulteriori interventi del valore di 6 milioni di euro sono previsti nella città di Corigliano-Rossano per la riconnessione delle stazioni ferroviarie al sistema di mobilità urbano e due milioni per percorsi ciclopedonali nella città di Vibo Valentia.

Sono inoltre in corso di riparto 29 milioni di euro per la mobilità urbana per la realizzazione di 16 nodi intermodali nelle aree urbane dei 5 capoluoghi di provincia.