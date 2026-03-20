Sono 62 le aziende zootecniche che beneficeranno dei finanziamenti del Complemento strategico della Regione Calabria per sopperire alla recrudescenza della febbre catarrale ovina, Blue Tongue. Con decreto N°. 4336 del 19/03/2026 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa all’avviso pubblico “Intervento SRD06 – Investimenti per il ripristino del potenziale produttivo zootecnico danneggiato da Blue Tongue”, nell’ambito del Programma strategico della Pac 2023/2027 che, su una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro, ammette sostegni per quasi 2 milioni.

Il provvedimento consente di dare seguito alle misure di sostegno a favore delle aziende zootecniche duramente colpite, con gravi ripercussioni sulla produttività delle aziende zootecniche, e consentirà di ricostruire il patrimonio zootecnico di circa 6000 capi.

«Con questo provvedimento – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – diamo una risposta concreta agli allevatori calabresi che hanno subito danni rilevanti a causa della diffusione della Blue Tongue. Si tratta di un primo passo fondamentale per ristabilire la piena capacità produttiva del comparto zootecnico. Il nostro impegno è di continuare a lavorare per prevenire e gestire le emergenze sanitarie in ambito veterinario, garantendo al tempo stesso il sostegno alle imprese agricole e la sicurezza delle produzioni». Le aziende non ammesse potranno presentare eventuali osservazioni e istanze di riesame entro 15 giorni inviando una pec al dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it.

Ecco la graduatoria