Prezzi del carburante in aumento prima del taglio di 25 centesimi al litro: le associazioni segnalano possibili speculazioni e ritardi nell’effetto del provvedimento. Secondo le stime il risparmio medio per automobilista è di 15 euro per un pieno

Il Governo interviene con un taglio immediato delle accise sui carburanti, nel tentativo di contenere l’impennata dei prezzi alla pompa. Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri prevede una riduzione di 25 centesimi al litro su benzina e diesel e di 12 centesimi sul GPL.

La misura, pensata come risposta rapida alla crisi energetica legata alle tensioni in Medio Oriente e alla guerra in Iran, avrà una durata iniziale di 20 giorni. Secondo le stime, il risparmio medio per automobilista si aggira intorno ai 14,60 euro. Tuttavia, fin dalle prime ore successive all’annuncio, non sono mancate critiche e perplessità da parte delle associazioni dei consumatori.

Misura utile ma temporanea: il rischio intervento spot

Le principali sigle dei consumatori accolgono il provvedimento con cautela. Il Movimento Difesa del Cittadino parla di una misura utile ma insufficiente, sottolineando il rischio che si tratti di un intervento temporaneo senza effetti strutturali.

Secondo l’associazione, l’instabilità dei mercati energetici richiede riforme più profonde, capaci di incidere non solo sui carburanti ma anche sulle bollette di luce e gas. Per questo è stata avanzata la richiesta di un tavolo permanente di confronto con il Governo, con l’obiettivo di definire misure durature a sostegno delle fasce più fragili. In mancanza di risposte concrete, si ipotizza una mobilitazione nazionale entro maggio.

Rincari sospetti prima del decreto

Uno dei nodi più controversi riguarda l’andamento dei prezzi nei giorni immediatamente precedenti al provvedimento. Secondo diverse segnalazioni, alcuni distributori avrebbero aumentato i prezzi di benzina e diesel proprio alla vigilia del decreto, riducendo di fatto i benefici del taglio.

I monitoraggi effettuati nelle ore successive confermano inoltre che il calo dei prezzi non è ancora pienamente visibile. Sebbene venga apprezzato il rafforzamento dei controlli affidati a “Mr. Prezzi”, resta il limite della mancata retroattività delle verifiche. Critiche anche sul fronte logistico, dove gli aiuti risultano circoscritti al trasporto pesante, lasciando scoperta gran parte della distribuzione commerciale.

Critiche su diesel e prezzi in autostrada

Dubbi emergono anche sulle modalità tecniche del taglio. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, l’intervento rischia di penalizzare il diesel, che avrebbe richiesto una riduzione più consistente rispetto alla benzina.

Le simulazioni sui dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy mostrano che, anche dopo il taglio, il prezzo del gasolio in autostrada resterebbe vicino ai 2 euro al litro. Sulla rete ordinaria, i valori medi stimati si attesterebbero comunque su livelli considerati ancora elevati, segno che l’intervento potrebbe non essere sufficiente a contenere davvero la pressione inflattiva.

Emergenza sociale e aumento della povertà

Oltre al tema carburanti, le associazioni lanciano un allarme più ampio sul fronte sociale. L’aumento dei costi energetici e alimentari ha inciso pesantemente sui bilanci familiari, con una crescita della spesa pari al 18,5% negli ultimi due anni.

A fronte di salari sostanzialmente fermi, si registra un calo del potere d’acquisto del 12,5% e un aumento della povertà che arriva fino al 30%. Il peso economico dei conflitti internazionali viene stimato intorno al 2,9% del PIL annuo nel triennio recente. Un quadro che evidenzia la necessità di interventi strutturali, soprattutto sul costo dei beni essenziali e sul sistema fiscale.

Prezzi regionali prima del taglio

Prima ancora dell’entrata in vigore del decreto, i prezzi dei carburanti avevano già raggiunto livelli elevati in gran parte del Paese. Il gasolio ha superato i 2,1 euro al litro in quasi tutte le regioni, con picchi particolarmente alti nel Nord e nelle isole.

Anche la benzina ha oltrepassato la soglia degli 1,9 euro in diverse aree, soprattutto nel Sud Italia. Questo aumento generalizzato alla vigilia del taglio viene interpretato come un possibile segnale speculativo, capace di ridurre l’efficacia della misura governativa ancora prima della sua piena applicazione.

In un contesto geopolitico incerto e destinato a rimanere instabile, il timore condiviso è che un intervento limitato a 20 giorni possa rappresentare solo un palliativo rispetto a una crisi ben più profonda.