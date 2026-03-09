Non si ferma la corsa del prezzo del petrolio. Domenica il greggio ha toccato la quota record di 119,5 dollari al barile, il 24,95% in più rispetto agli ultimi 12 mesi di contrattazioni. La guerra del Golfo e lo shock energetico e commerciale provocato sui mercati dallo stop alla produzione e all’approvvigionamento di gas e petrolio, ha un costo immediato per i consumatori: il prezzo dei carburanti è schizzato alle stelle. Rincari non sempre giustificati su cui il Governo ha attivato il monitoraggio da parte degli organi di controllo per evitare azioni speculative: in campo la Guardia di finanza. La Calabria diventa un caso: Codacons e Unione nazionale consumatori denunciano aumenti ingiustificati e fuori scala. L’Unc segnala aumenti di 35 centesimi in più al litro in un giorno. Ma andiamo per ordine.

Attualità

Caro gasolio, in autostrada il prezzo supera i 2,5 euro al litro: in Calabria continuano gli aumenti 

Redazione Economia
Caro gasolio, in autostrada il prezzo supera i 2,5 euro al litro: in Calabria continuano gli aumenti

Palazzo Chigi sta pensando di applicare “accise mobili” al prezzo di diesel, benzina e gpl. Un provvedimento chiesto a gran voce da Pd, Movimento 5 Stelle e associazioni dei consumatori. La premier, Giorgia Meloni, ne sta valutando la fattibilità con i ministeri dell’Economia e dell’Ambiente e sicurezza energetica, ma ha anche spiegato che si attueranno tagli «nel caso in cui i prezzi aumentassero in modo stabile». Nulla di deciso, dunque. Per il Governo di tratterebbe di una manovra da pochi centesimi al litro mentre i partiti di opposizione, il Codacons e l’Unc chiedono un taglio del 10/15% del prezzo.

Le “accise mobili” sono una manovra temporanea di alleggerimento dei costi. Sono state introdotte con la manovra finanziaria 2008 e sono state applicate lo stesso anno con un decreto ministeriale firmato dai ministri Visco e Bersani e poi dal Governo Draghi nel 2022 durante la pandemia.

L’accisa è un'imposta indiretta sulla fabbricazione o sul consumo di specifici beni, come carburanti, alcolici, tabacchi ed energia elettrica, pagata dal produttore ma solitamente accreditata sul prezzo finale a carico del consumatore. A differenza dell'Iva, che sui carburanti è al 22%, si calcola sulla quantità (litri o kg) e non sul valore del bene.

Le accise applicate ai carburanti sono pari a 0,67290 euro/litro su diesel e benzina e a 0,14727 euro/litro sul gpl. Imposta sul valore aggiunto e tassa sul consumo pesano per una quota pari al 61,8% dell’attuale prezzo al distributore.

Un eventuale taglio dovrebbe essere calcolato sulle variazioni complessive del costo dei carburanti, tenendo dunque conto di aumenti e diminuzioni, nel quadrimestre precedente a quello in cui si vuole adottare.

Codacons e Unione nazionale consumatori hanno denunciato aumenti indiscriminati dei prezzi e hanno chiesto al Governo di intervenire. Al momento non vi sarebbero problemi di approvvigionamento di gas e di greggio ma al distributore è tutta un’altra storia. La Guardia di finanza sta monitorando la situazione.

Sei regioni, secondo i dati diffusi dal Codacons, hanno la benzina in modalità self sopra gli 1,8 euro: Calabria (1,820), provincia autonoma di Bolzano (1,819 euro), Basilicata (1,812 euro), Valle d'Aosta (1,807 euro), Sicilia (1,805 euro) e provincia autonoma di Trento (1,805 euro). Il prezzo medio del gasolio al self, sostiene sempre l’associazione dei consumatori, ha raggiunto «la soglia psicologica dei 2 euro al litro a Bolzano1,992 euro a Trento, 1,989 euro in Calabria, 1,985 euro in Valle d'Aosta e 1,984 euro in Sicilia». Per quanto riguarda i rifornimenti in autostrada il Codacons segnala l’aumento del numero di impianti che «al servito vendono il gasolio sopra i 2,5 euro al litro, con i listini che in alcuni casi viaggiano verso i 2,6 euro al litro come sulla A4 o sulla A28 dove il diesel costa 2,572 euro al litro».

A sottolineare un altro dato preoccupante è l'Unione nazionale consumatori. «Nonostante di domenica i distributori self service non cambino solitamente il prezzo - spiega il presidente, Massimo Dona - secondo la nostra elaborazione dei dati Mimit, in Calabria tra sabato e domenica il prezzo del gasolio è schizzato di 2,1 cent al litro, pari a 1 euro e 5 cent per un pieno di 50 litri, regione che detiene il record anche per il maggiore balzo giornaliero della benzina, decollata in 24 ore di 35 centesimi a rifornimento».