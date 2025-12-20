Il talk inaugurale metterà a confronto istituzioni, imprese e mondo della cultura per raccontare una Calabria che evolve. Tra i nomi illustri che prenderanno parte all’evento, anche quelli di Roberto Occhiuto e Gianluca Gallo

In vista dell’inaugurazione di oggi, 20 dicembre, Birra Cala presenta il cuore concettuale del nuovo Birrificio/Tap Room: un luogo che mira a diventare un hub del territorio, dove agricoltura, turismo ed economia creativa dialogano con un prodotto simbolo della rinascita imprenditoriale calabrese: la birra artigianale.

Illustri ospiti

Il talk di apertura, moderato dal giornalista Andrea Radic, coinvolgerà figure di primo piano delle Istituzioni, tra cui il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo.

Saranno presenti il presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano Nicola Bertinelli, simbolo autentico dell’eccellenza del Made in Italy, leadership autorevole e visionaria, fondata su competenza e rigore; il presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto, guida solida e appassionata, espressione di un’imprenditoria radicata nel territorio e al tempo stesso aperta all’innovazione, nonché numerosi illustri rappresentanti di imprese, università, food culture e settore creativo: da Mauro Pellegrini, Presidente Unione Degustatori Birre, a Wladimiro Nigro, Food Creator – Calabria Food Tour; da Carlo Schizzerotto, Direttore del Consorzio Birra Italiana, a Roberto D’Avanzo, Patron di Bob Alchimia a Spicchi.

E, ancora, saranno presenti ospiti del calibro di Klaus Algieri, Vicepresidente di Unioncamere nazionale; Anton Giulio Grande, Presidente Calabria Film Commission; Maria Carmela Passarelli, Docente Unical – con delega dell’Ateneo Open Innovation e all’Imprenditorialità; artisti e designer calabresi del calibro di Massimo Sirelli e Antonino Perrotta.

Si tratta di ospiti e relatori che rappresentano profili di alto spessore professionale, accomunati da competenza, visione e credibilità costruite nel tempo. Le loro esperienze testimoniano un saper fare autentico, capace di coniugare qualità, responsabilità e prospettiva futura, offrendo un contributo di valore al confronto e alla crescita del territorio.

L’obiettivo

L’obiettivo del dibattito è delineare una Calabria che evolve, in cui la birra artigianale rappresenta un nodo di connessione fra territori, turismo esperienziale e filiera agricola.

«Siamo convinti – dichiara il CEO di Birra Cala, Antonio De Caprio – che dalla collaborazione fra imprese, istituzioni e comunità possano nascere modelli di sviluppo moderni e al tempo stesso radicati nella nostra identità. La Tap Room vuole essere esattamente questo: una casa aperta».