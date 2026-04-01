Luce più cara per 3 milioni di utenti. Nel secondo trimestre del 2026 la bolletta elettrica per i clienti “vulnerabili in maggior tutela” aumenterà dell’8,1%. Lo comunica Arera. I rincari sono dovuti al conflitto in Medio Oriente. Il perdurare del blocco dei Paesi del Golfo e la chiusura dello Stretto di Hormuz con la conseguente paralisi del traffico commerciale hanno causato l’innalzamento dei prezzi di gas e petrolio. Con un balzo in avanti dei prezzi dei prodotti energetici sui mercati internazionali. L’aumento della bolletta colpirà i soggetti fragili che, per condizioni economiche, di salute o età, mantengono l'accesso a tariffe applicate ai contratti dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Rientra in questa categoria chi ha oltre 75 anni, chi è beneficiario di bonus sociali, chi ha disabilità (Legge 104/92) o vive in emergenza abitativa. Tra il 1° luglio 2025 e il 30 giugno 2026 la spesa annuale passerà da 563,76 euro a 589,34 euro con un aumento, nel periodo, del 4,5%. L’Unione nazionale consumatori calcola che dall’aprile 2021 il prezzo della luce è aumentato del 36,6%. Per il Codacons le previsioni di aumento dei prezzi delle bollette a carico degli utenti “vulnerabili in maggior tutela” da aprile 2026 a marzo 2027 porteranno la spesa energetica complessiva a 1.813 euro.