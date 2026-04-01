Da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile i bonifici ordinari non verranno processati. Stipendi, pensioni e pagamenti programmati subiranno ritardi, mentre quelli istantanei garantiscono trasferimenti immediati

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Da giovedì 2 aprile alle 18 fino alla mattina di martedì 7 aprile, i bonifici ordinari resteranno sospesi: tutte le operazioni inviate in questa finestra verranno messe in coda e processate solo alla riapertura della piattaforma dell’eurosistema, ferma per le festività pasquali. La pausa può rallentare accrediti di stipendi, pensioni e pagamenti programmati, oltre a influire sulle scadenze operative delle imprese.

Non si tratta di un malfunzionamento o di un blocco tecnico, ma di una sospensione prevista dal calendario dell’Eurosistema, che include il Venerdì Santo e il lunedì di Pasqua tra i giorni non operativi.

Come funziona davvero un bonifico

I bonifici ordinari non sono semplici trasferimenti tra conti: richiedono una regolazione tra banche, effettuata tramite Target2, la piattaforma che gestisce il regolamento finale dei pagamenti tra intermediari.

Come spiega la Banca d’Italia, «è proprio qui che si chiude il ciclo del pagamento». Se il sistema si ferma, la chiusura non può avvenire. Il bonifico non viene annullato, ma resta sospeso fino alla prima giornata operativa utile. Una differenza tecnica cruciale: il denaro non si blocca, si sposta solo nel tempo.

I bonifici istantanei: la soluzione già disponibile

Una soluzione alternativa esiste: Tips, la piattaforma per i pagamenti istantanei, consente trasferimenti regolati in pochi secondi ed è attiva 24 ore su 24, tutto l’anno. Progettata per gestire volumi molto alti, fino a decine di milioni di operazioni giornaliere, permette di aggirare completamente le interruzioni del sistema tradizionale.

Perché non tutti i pagamenti sono istantanei

Il problema è che il sistema non si è ancora spostato completamente su questo modello. I bonifici istantanei costituiscono ancora una quota minoritaria dei pagamenti nell’area Sepa, sebbene in costante crescita.

L’Unione europea ha quindi introdotto una regolamentazione che obbliga progressivamente le banche a offrire pagamenti istantanei, accelerando un processo che il mercato da solo sta compiendo troppo lentamente.

Il nodo politico e infrastrutturale

Il vero problema non è tecnico, ma politico: l’Europa convive con due infrastrutture parallele, una tradizionale, affidabile ma legata alle giornate lavorative, e una moderna, continua, ma non ancora dominante.

La pausa pasquale ne è un esempio evidente: una parte del sistema si ferma, mentre l’altra potrebbe funzionare senza interruzioni. È il segno di una transizione incompleta, in cui l’innovazione esiste, ma non è ancora diventata lo standard.