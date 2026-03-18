Dalle ore 12 partono le prenotazioni. L’iniziativa prevista dalla Legge di bilancio che ha stanziato complessivamente 150 milioni di euro. Tutte le informazioni
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Partono ufficialmente oggi, mercoledì 18 marzo, le prenotazioni per il bonus dedicato all’acquisto di moto e motorini. Dalle ore 12 i concessionari possono accedere al portale incentivi per richiedere i contributi destinati ai nuovi veicoli.
L’iniziativa rientra nel piano previsto dalla Legge di Bilancio 2021, che ha stanziato complessivamente 150 milioni di euro: 20 milioni all’anno dal 2021 al 2023 e 30 milioni annui dal 2024 fino al 2026.
A chi spetta il bonus moto e scooter
L’incentivo è rivolto a chi acquista un veicolo nuovo, elettrico o ibrido, appartenente alle categorie: L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.
Bonus moto e scooter, quanto si può ottenere
Il contributo varia in base alla modalità di acquisto:
- 30% del prezzo senza rottamazione, fino a un massimo di 3.000 euro
- 40% del prezzo con rottamazione, fino a 4.000 euro
La gestione della misura è affidata a Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.