Dati preoccupanti emergono dall’ultimo studio della Cgia di Mestre. Tasso di occupazione tra i più bassi mentre cresce la paura di perdere l’impiego
Precari, insoddisfatti, preoccupati di perdere il lavoro. Spesso irregolari, costretti ad accettare contratti non in linea con opportunità di carriera, orari e mansioni richieste oppure rassegnati a non cercare più un’occupazione. Le condizioni di lavoro sono tali da favorire infortuni mortali e inabilità permanenti. È una Calabria ripiegata su sé stessa quella che emerge dall’ultimo studio della Cgia di Mestre sul benessere aziendale.
Dieci gli indicatori su cui è stata costruita la statistica, su data set di ricerca Bes-Istat. I numeri segnano una profonda spaccatura tra Nord e Sud del Paese. Il benessere equo e sostenibile non è ovunque e non è per tutti. Il Sud resta fanalino di coda. E la Calabria si ritrova sempre nelle posizioni più arretrate. Sono pochi e mal distribuiti o gestiti i sostegni a progetti di collaborazione tra imprese e dipendenti.
La Lombardia è prima in termini di qualità del lavoro in azienda, seguita dalla Provincia autonoma di Bolzano, dal Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento. La Calabria è ultima. Il tasso di occupazione nelle piccole e medie imprese artigiane e manifatturiere è più elevato nella Provincia autonoma di Bolzano, in Valle d’Aosta e in Emilia Romagna. Ultime, nell’ordine, la Campania, la Calabria e la Sicilia.
Al Sud il lavoro in nero è una piaga con punte altissime in Calabria, in testa alla classifica, in Campania ed in Sicilia. Il tasso di presenza di lavoratori irregolari in azienda è doppio rispetto alle aziende delle Province autonome di Trento e Bolzano, della Valle d’Aosta e dell’Emilia Romagna. Ed ancora, la Sicilia, la Basilicata, la Calabria e la Campania sono, nell’ordine, le regioni con il maggior numero di lavoratori precari da più di 5 anni. Se si guarda, poi, a chi ha deciso di non lavorare e di non cercare una occupazione, la Calabria è terz’ultima con 32,1%, dietro alla Campania, con il 32,3%, e alla Sicilia con il 32,6%.
Nella Provincia autonoma di Bolzano questo dato riguarda appena il 3,5% della forza lavoro. In Calabria, sempre secondo la Cgia, aumenta del 17% la soddisfazione sul posto di lavoro, ed aumenta soprattutto tra gli occupati con un livello di istruzione più elevato edun contratto fisso. Resta, comunque, tra le più basse d’Italia, il 43,8% contro il 61% della Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Trento.
L’ultimo dei dieci indicatori su cui la Cgia ha realizzato lo studio riguarda il tasso di infortuni mortali e di inabilità permanente. Il record spetta all’Umbria con oltre il 16% mentre la Calabria, con il 12%, si ritrova nelle posizioni di testa insieme a Toscana, Sicilia e Molise. Il benessere aziendale è la capacità di un'organizzazione di promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale del proprio personale, creando un clima di fiducia e collaborazione ed un ambiente di lavoro sano e produttivo. Questo può migliorare la qualità della vita dei dipendenti ed aumentare la produttività.
Nelle grandi aziende è un elemento di costante valutazione in cui si investe in termini economici, Nelle piccole aziende, soprattutto al Sud, è un aspetto quasi del tutto ignorato.