«L’Italia è giunta all’anno zero nella gestione delle calamità naturali. È il momento di scegliere se affrontare con determinazione questa sfida o continuare a subirla, con conseguenze devastanti per imprese, cittadini e territori». Lo ha dichiarato il vice presidente di Confapi, Francesco Napoli intervenendo a Milano al convegno “Calamità naturali in Italia: anno zero – Una sfida per il mondo assicurativo e per il Paese”.

Confapi condivide il principio alla base dell’obbligo di sottoscrizione delle polizze catastrofali, riconoscendone l’intento di garantire una maggiore tutela per il tessuto produttivo italiano, sempre più esposto a eventi climatici estremi.

Tuttavia, l’attuale normativa presenta criticità operative e rischia di penalizzare le piccole e medie imprese, che rappresentano la spina dorsale del sistema economico nazionale.

Tra i punti critici evidenziati:

Onerosità delle polizze per le pmi, spesso sproporzionate rispetto alla loro capacità finanziaria.

spesso sproporzionate rispetto alla loro capacità finanziaria. Mancanza di trasparenza su costi, condizioni, franchigie e indennizzi.

Assenza di criteri chiari per la valutazione degli sconti previsti in caso di investimenti in prevenzione.

per la valutazione degli sconti previsti in caso di investimenti in prevenzione. Definizioni ambigue su abusi edilizi, che potrebbero escludere imprese in modo arbitrario dalla copertura.

che potrebbero escludere imprese in modo arbitrario dalla copertura. Incertezza sulle conseguenze per l’inadempimento dell’obbligo.

«Serve una proroga dei termini prima dell’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo, per consentire di definire regole chiare, criteri equi e un sistema realmente accessibile per tutte le imprese – ha dichiarato il vice presidente –. Le pmi non possono essere lasciate sole né messe di fronte a obblighi privi di reale sostenibilità economica».

Confapi ha inoltre ribadito la necessità di:

Maggior trasparenza e standardizzazione delle polizze, con garanzie minime comuni e possibilità di comparazione tra le offerte.

con garanzie minime comuni e possibilità di comparazione tra le offerte. Formazione e informazione capillare, per permettere alle imprese di conoscere e valutare le proprie opzioni.

Un tavolo permanente di confronto con istituzioni e assicurazioni, per monitorare l’attuazione e proporre correttivi concreti.

«Le assicurazioni devono diventare una vera tutela, non un ulteriore peso burocratico ed economico – ha concluso –. Siamo pronti a collaborare, ma serve un approccio realistico e condiviso, in grado di proteggere davvero il nostro tessuto produttivo».