Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha affermato che nel Consiglio dei ministri di venerdì sarà affrontato «anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise», ed ha aggiunto di «credere che si andrà in questa direzione».

«Venerdì sera - ha detto il ministro a Parigi al termine del G7 Finanze - è previsto un Consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente sull'autotrasporto, sul trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione, stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe al patto, quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie».