Dopo Bolzano e il Friuli Venezia Giulia, anche Calabria, Trento, Liguria, Lombardia, Puglia, Valle d’Aosta e Basilicata registrano il gasolio oltre 2,1 euro al litro, mentre il Piemonte resta a quota 2,1. È quanto segnala l'Unione nazionale dei consumatori in una nota.

«Solo in autostrada, grazie all'accordo tra Aiscat e Mit, i prezzi dei carburanti scendono, arrivando ad essere poco più costosi di Bolzano, almeno per quanto riguarda il gasolio. Il gasolio più caro, dopo le autostrade dove sta a 2,137 euro, si trova in provincia di Bolzano (2,134), al 2° posto Calabria (2,116) e al 3° posto il Friuli (2,113). Il primato, per quanto riguarda il rialzo giornaliero, con un pieno di 50 litri che costa 2 euro e 10 cent in più rispetto a ieri, spetta alla Calabria. A Bolzano anche il primo posto per la benzina più cara, seguono la Basilicata e la Calabria.