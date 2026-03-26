“L’andamento dei mercati, nel primo trimestre dell’anno, conferma che, in tempi di crisi, i consumatori sono portati a privilegiare la qualità. Per noi è motivo di soddisfazione, non avendo mai voluto commercializzare prodotti di primo prezzo”.

Lo hanno dichiarato Giancarlo e Tommaso Greco a margine del consiglio direttivo di Confimprese che si è svolto a Milano, in Galleria d’Italia, ospiti del polo museale di Intesa Sanpaolo. All’incontro hanno partecipato i C-level di tutti i brand del retail nella ristorazione e non solo.

Nell’occasione si è discusso di sostenibilità, ESG ed è stata fatta un’attenta analisi dell’andamento dei mercati in questo primo trimestre 2026. È emerso con chiarezza come, in questo periodo di difficoltà, dovuto in particolare alle contingenze internazionali, i consumatori si stiano dimostrando molto attenti alla qualità dei prodotti e non alla quantità, soprattutto nella ristorazione. Nonostante la capacità di spesa si sia ridotta, sono disposti a pagare per avere maggiore qualità, anche a volumi di quantità minori.