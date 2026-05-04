La riduzione degli sconti fiscali sui carburanti e le tensioni internazionali spingono al rialzo costi energetici, trasporti e alimentari. Cresce la spesa annua per le famiglie, tra bollette più care e prezzi in aumento

Dal 2 maggio la riduzione dello sconto sulle accise ha avuto un impatto immediato sul prezzo della benzina, tornata a salire proprio nei giorni di rientro dal ponte del Primo Maggio. Un rincaro che si traduce in un aggravio diretto per milioni di automobilisti.

Secondo le associazioni dei consumatori, il costo di un pieno è aumentato sensibilmente nel giro di poche ore, con un effetto tangibile soprattutto per chi si è messo in viaggio nel fine settimana.

L’effetto della crisi internazionale sui prezzi

Ed è solo l'ultimo effetto dell'impatto che la guerra in Iran ha comportato sui prezzi, con un costo che il Codacons ha calcolato sfiora i 1.000 euro annui per una famiglia. Alla base degli aumenti c’è anche il contesto geopolitico, con le tensioni in Medio Oriente che stanno incidendo sull’andamento dei mercati energetici. L’impatto si riflette non solo sui carburanti, ma su un’ampia gamma di beni e servizi.

Le stime indicano un aumento significativo della spesa annuale per le famiglie, con rincari che si accumulano su più fronti e che rendono il costo della vita sempre più difficile da sostenere.

Energia e trasporti: i rincari più evidenti

Negli ultimi mesi si registra una crescita marcata dei prezzi dei combustibili, con aumenti particolarmente rilevanti per benzina, diesel e altri prodotti energetici. Anche il gas ha subito un incremento consistente, incidendo direttamente sulle bollette domestiche.

Parallelamente, i costi legati alla mobilità sono in aumento: dai voli internazionali ai traghetti, fino al noleggio di mezzi di trasporto, spostarsi è diventato più oneroso rispetto a pochi mesi fa.

Aumenti anche nel carrello della spesa

L’effetto a catena dei rincari energetici si estende anche al settore alimentare. Il trasporto delle merci, più costoso, si riflette sui prezzi finali nei negozi e nei supermercati.

Frutta, ortaggi e altri prodotti di largo consumo registrano aumenti diffusi, contribuendo a un incremento generale della spesa quotidiana per le famiglie.

Un impatto crescente sulle famiglie

Nel complesso, il quadro che emerge è quello di una pressione economica in aumento. Tra carburanti, bollette e beni di prima necessità, le famiglie si trovano a sostenere costi sempre più elevati a parità di consumi.

Una dinamica che, se dovesse proseguire, rischia di incidere in modo strutturale sul potere d’acquisto e sulle abitudini di spesa.