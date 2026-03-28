Cento milioni di euro per l’Intelligenza artificiale a scuola. È stato pubblicato oggi l’avviso per l’attivazione di percorsi di formazione per il personale scolastico e di workshop, laboratori e sperimentazione di pratiche didattiche innovative per gli studenti, per promuovere un utilizzo consapevole e sicuro dell’IA in classe.

L’avviso punta ad individuare le scuole che svolgeranno il ruolo di snodi formativi sull’Intelligenza Artificiale sul proprio territorio e prevede il finanziamento di azioni di formazione sugli aspetti connessi con la regolamentazione e le disposizioni di utilizzo dell’IA all’interno della scuola, in attuazione delle Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza artificiale. Insieme a laboratori digitali, workshop, attività pratiche di apprendimento e progetti interdisciplinari il programma di finanziamenti promuove le cooperazioni tra scuole, università e imprese tecnologiche.

«Con questo nuovo Piano - ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara - si compie un ulteriore passo in avanti per rafforzare le competenze necessarie per un utilizzo etico e consapevole dell’Intelligenza Artificiale, a partire dalla formazione dei docenti e del personale e dalla sperimentazione di strumenti didattici innovativi per la personalizzazione della didattica e per la semplificazione e il supporto amministrativo». Le scuole intenzionate a diventare hub di riferimento territoriale potranno candidarsi fino alle ore 15.00 del 17 aprile 2026.