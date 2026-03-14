L'IA sta ridefinendo la ricerca di informazioni sul web: in un anno secondo Comscore le pagine viste dei primi 20 editori italiani hanno registrato un calo del 14%. Software ed applicazioni di intelligenza artificiale sono stati usati da 13,7 milioni di utenti con un aumento pari al 76% rispetto al 2024.

Da aprile scorso Comscore ha iniziato a monitorare i flussi di utilizzo dei riassunti di AI Overview di Google negli Usa constatando che questa modalità viene attivata «in quasi una ricerca su tre, mentre Bing di Microsoft mantiene una presenza più ridotta attestandosi intorno al 10%». Il trend risulta in crescita. Meno lettori, meno incassi per le aziende editoriali, già alle prese con il calo delle vendite dei prodotti cartacei e con la flessione di quelli digitali in abbonamento. «Il calo dell'audience dei siti di proprietà - spiega Comscore - può essere compensato dalla distribuzione dei contenuti sui social che rappresentano insieme all'entertainment una delle categorie in cui gli italiani trascorrono buona parte del proprio tempo online, 35 minuti in media al giorno, e che vedono in Reddit la piattaforma con la maggior crescita di visitatori +292% rispetto a quattro anni fa». Il dato emerge dal report Comscore dal titolo “2025 Year in Review: Setting the Stage for 2026”.

In Italia a dicembre 2025 ogni utente ha speso in media sugli strumenti di intelligenza artificiale 73 minuti al mese con punte di 91 minuti per la fascia di età 18-24 anni che vede ormai un giovane su due (52%) utilizzare l'IA. I visitatori che da ChatGpt accedono ai principali retailer digitali sono aumentati di quasi nove volte in un anno (+799%). Secondo la società di rilevazione è il «segno di un uso crescente degli agenti IA per scoprire prodotti» e per acquistarli. I ricavi ufficiali di Google Italia nel 2024 sono stati pari a 162,3 milioni di euro, segnando una crescita dell'8%. Il gigante tecnologico incassa una fetta significativa del mercato pubblicitario italiano, oltre l'11%.

Nel 2025 Google Chrome è stato il browser più utilizzato in Italia con una quota pari al 66% delle connessioni. Safari mantiene saldamente il secondo posto, con un'utenza italiana superiore alla media globale (circa il 17%), seguito da Microsoft Edge e Firefox che segnano il 7% di preferenze di utilizzo ciascuna. L’impiego dell’intelligenza artificiale per ottenere notizie in maniera sintetica e veloce mette a rischio il futuro di aziende e posti di lavoro nel settore dell’informazione.