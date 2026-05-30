Dieci miliardi finanziati in totale ma nessuno dei 22 interventi previsti su rete ferroviaria, intermodalità e logistica risulta terminato. La regione è indietro anche sul fronte dei pagamenti: sono poco più del 20%

Anche l’ultima rilevazione ufficiale conferma i ritardi accumulati dal Pnrr in Calabria. Su 12.382 progetti finanziati, quelli chiusi sono 4.396, il 35,5%. Lo dice l’ultimo aggiornamento ReGiS che porta la data del 2 aprile scorso. Il sistema informatico unico della Ragioneria Generale dello Stato segnala un notevole scostamento, in termini di avanzamento dei cantieri, rispetto alla media nazionale che supera il 50%. Lo stesso vale per la quota di pagamenti: la Calabria, con poco più del 20%, occupa le ultime posizioni insieme a Sicilia e Campania.

I fondi destinati alla Calabria

Come riporta il portale Calabria Europa, il Pnrr Calabria vale 10 miliardi e 369 milioni di euro. La quota maggiore di finanziamenti rientra nella Misura 3 e riguarda le infrastrutture. Gli investimenti sulla rete ferroviaria, sulla intermodalità e sulla logistica integrata ammontano a 3 miliardi e 298 milioni. Nessuno dei 22 progetti finanziati è stato ancora portato a termine. Il secondo capitolo più ricco del Pnrr Calabria è la Misura 1, che mette insieme digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. I fondi Ue qui ammontano a 3 miliardi e 277 milioni: i progetti realizzati sono 1256 su 3781, circa un quarto del totale.

Gli investimenti sul territorio

La provincia con il maggior numero di progetti e di quota di finanziamenti è Cosenza con 2 miliardi e 361 milioni. Seguono Reggio Calabria con 1 miliardo e 723 milioni, Catanzaro con 1 miliardo e 285 milioni, Crotone con 594 milioni e Vibo Valentia con 546 milioni.

Il nodo Sanità

Bene la digitalizzazione di Pa e imprese e il turismo. Infrastrutture ferme al palo. I problemi riguardano i progetti legati alla sanità. La Corte dei conti ha infatti segnalato «criticità» sulla «gestione degli investimenti per l’assistenza territoriale, l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione». A questo si aggiungono «ritardi attuativi e operativi» con «divari territoriali, che riguardano soprattutto il Mezzogiorno».

I ritardi al Sud

I fondi per la sanità ammontano a 21,7 miliardi, il 40% dei quali destinati al Mezzogiorno. I ritardi ed i divari che secondo la Corte rendono disomogeneo il quadro degli investimenti riguardano le Case e gli Ospedali di comunità. Secondo la Corte lo stato di realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Pnrr «evidenziano uno stato di avanzamento inferiore» nelle regioni del Mezzogiorno. La questione naturalmente riguarda anche la Calabria.

Gli obiettivi del Pnrr in Calabria nel dettaglio (fonte ReGiS - ultima rilevazione 2 aprile 2024)

• Missione 1

Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Dotazione finanziaria: 3 miliardi e 277 milioni

3781 progetti, 1256 dei quali chiusi

Il 75%, 2,4 miliardi ai servizi per la Pubblica amministrazione e per la collettività

692 progetti per Turismo e Cultura 4.0

89 progetti per Digitalizzazione, innovazione e competitività delle aziende

Provincia di Cosenza progetti per 1 miliardo di euro, Reggio Calabria 859 milioni, Catanzaro 569 milioni, Crotone 324 milioni e Vibo Valentia 324 milioni

• Missione 2

Rivoluzione verde e transizione ecologica

Dotazione finanziaria: 1 miliardo e 258 milioni

2912 progetti, 910 dei quali chiusi

Il 41,4%, 521 milioni per le Infrastrutture sociali

1865 progetti per Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

778 progetti per Agricoltura sostenibile ed economia circolare

256 progetti per Tutela de territorio e della risorsa idrica

Provincia di Cosenza progetti per 533 milioni di euro, Reggio Calabria 312 milioni, Catanzaro 192 milioni, Crotone 122 milioni e Vibo Valentia 69 milioni

• Missione 3

Infrastrutture per una mobilità sostenibile

Dotazione finanziaria: 3 miliardi e 298 milioni

22 progetti, nessuno dei quali chiusi

Il 97,9%, 3 miliardi e 230 milioni, per le Infrastrutture di trasporto

18 progetti per Investimenti sulla rete ferroviaria

4 progetti per Intermodalità e logistica integrata

• Missione 4

Istruzione e ricerca

Dotazione finanziaria: 1 miliardo e 315 milioni

3689 progetti, 589 dei quali chiusi

Il 64,6%, 850 milioni, per le Infrastrutture sociali

3229 progetti per Potenziamento dell’offerta dei servizi per l’istruzione

460 progetti per Ricerca e innovazione

Provincia di Cosenza progetti per 547 milioni di euro, Catanzaro 265 milioni, Reggio Calabria 252 milioni, Vibo Valentia 88 milioni e Crotone 85 milioni

• Missione 5

Inclusione e coesione

Dotazione finanziaria: 723 milioni di euro

1436 progetti, 426 dei quali chiusi

Il 48,2%, 349 milioni, per le Infrastrutture sociali

723 progetti per Politiche per il lavoro

561 progetti per Famiglie, comunità e terzo settore

152 progetti per Interventi speciali per la coesione territoriale

Provincia di Reggio Calabria progetti per 214 milioni, Cosenza 172 milioni, Catanzaro 154 milioni, Crotone 39 milioni e Vibo Valentia 38 milioni

• Missione 6

Salute

Dotazione finanziaria: 496 milioni di euro

542 progetti, 123 dei quali chiusi

Il 54%, 268 milioni, per le Infrastrutture sociali

425 progetti per Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario

117 progetti per Assistenza sanitaria territoriale, telemedicina, reti di prossimità

Provincia di Cosenza progetti per 109 milioni di euro, Catanzaro 105 milioni, Reggio Calabria 86 milioni, Vibo Valentia 27 milioni e Crotone 24 milioni