Il governo rivendica il traguardo europeo, ma la spesa è ferma al 68,5% e molte grandi opere restano incompiute. Nella nostra regione rendicontato appena il 35,6% delle risorse: ritardi sulla spesa, ma risultati migliori contro il dissesto idrogeologico

Il 29 settembre il governo ha mandato a Bruxelles la richiesta per l'ultima rata del Pnrr: 28,4 miliardi, 156 obiettivi dichiarati raggiunti. Con questo invio il totale arriva a 576 su 576. Un mese prima, al 31 agosto, in Italia c'erano ancora 9.772 cantieri aperti.

Le due cose non si contraddicono, ma descrivono due Piani diversi. Uno vive a Bruxelles, fatto di traguardi e scadenze. L'altro vive nei Comuni, negli ospedali, sui binari. Chiedere conto dopo quattro anni vuol dire guardare soprattutto il secondo.

Prima, un fatto da mettere in ordine. I 194,4 miliardi non sono un regalo del governo Meloni: il negoziato con l'Europa è del governo Conte, l'approvazione del luglio 2021 è arrivata sotto Draghi, e Meloni è entrata a Palazzo Chigi il 22 ottobre 2022. Da allora, però, la gestione è tutta sua. Ha cambiato il Piano più volte, l'ultima con il via libera del Consiglio Ue del 27 agosto, e ha deciso cosa tenere e cosa lasciare. Né tutto dipende da Roma: i Comuni gestiscono 63.530 dei 96.082 progetti esaminati dalla Corte dei conti.

I soldi, intanto. L'Italia ha incassato 153,2 miliardi con l'ottava rata, il 78,8% del totale, e a giugno altri 12,8 con la nona: più della media europea, secondo un documento del Senato. La spesa è un'altra faccenda. Al 31 agosto erano stati spesi 133,17 miliardi, il 68,5% della dotazione. Il governo preferisce un altro calcolo, il 76%, che toglie circa 24 miliardi di strumenti finanziari. E una parte grossa arriverà dopo il 2026: il Documento programmatico di finanza pubblica parla di 46,5 miliardi.

I progetti raccontano la stessa storia con altre cifre. Nel sistema ReGiS, al primo luglio, ne risultavano chiusi 503.641 su 672.549, quasi tre su quattro. Valgono però 41 miliardi, meno di un quarto delle risorse. Tra le opere pubbliche, a primavera quelle davvero concluse erano il 36,7% dei progetti e il 6,2% del valore, secondo la Corte dei conti. Le piccole sono finite, le grandi no.

Come si fa a rispettare tutte le scadenze? Anche cambiando le scadenze. Il Piano è stato modificato due volte nel solo 2026, e l'ultima revisione ha riscritto 131 traguardi. Il governo lo rivendica: meglio rimodulare che lasciare fondi europei fermi su progetti che non si possono realizzare. Già nel 2023, però, il Servizio studi del Parlamento aveva notato che per 16 miliardi di progetti tagliati non c'era una copertura alternativa. Resta da capire chi li ha finanziati dopo.

Gli asili nido sono l'esempio più chiaro. L'obiettivo era di 264.480 nuovi posti entro il 2025. Nel 2023 il governo ha ottenuto di scendere a 150.480, con tempo fino a giugno 2026. A settembre ha dichiarato oltre 153.000 posti. L'Osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica ne stima circa 63.500 in più rispetto al 2021, e fa notare che più della metà dell'aumento della copertura, dal 28% al 37%, viene dal calo delle nascite. Una parte della distanza tra le due cifre dipende da come si contano le ricostruzioni di edifici già esistenti. È un conto che il ministero può chiarire.

Con le Case di comunità il problema cambia natura. Ne erano previste 1.350, poi finanziate 1.038. Il governo ne comunica 1.270 attivate, un numero che supera l'obiettivo e va spiegato. L'Agenas a giugno ne contava 781 con almeno un servizio attivo, e solo 204 con la presenza medica prevista dalle norme. Mancano, secondo quei dati, circa 2.500 medici e 7.000 infermieri. Il Pnrr paga i muri e le macchine, non gli stipendi: un limite presente fin dall'inizio, che adesso si vede.

Al Sud la quota del 40% è rispettata, con 59,3 miliardi su 145,3. Ma a febbraio il Mezzogiorno aveva rendicontato il 39,5% delle sue risorse, il Centro-Nord il 52,7%. La Calabria era al 35,6%, e la Corte dei conti la mette tra le regioni più indietro, con la spesa al 29% del costo dei progetti. Sulla Salerno-Reggio Calabria i fondi del Pnrr sono scesi da 1.800 a circa 720 milioni. Qualcosa funziona: contro il dissesto idrogeologico la Calabria ha concluso il 73,4% delle opere, sopra la media nazionale del 60,8%.

I risultati ci sono. Da Bari a Napoli, dice Fs, si viaggia in tre ore e mezza invece di quattro e un quarto. L'Ufficio parlamentare di bilancio stima che il Piano alzi il livello del Pil di quest'anno di circa 1,8 punti e la crescita di mezzo punto, avvertendo che alcune misure sarebbero state fatte comunqu

Il ministro Foti ha parlato di un percorso straordinariamente virtuoso e di un'eredità che non si esaurisce con l'ultima rata. Il Pd, con Chiara Braga, rimprovera alla premier di festeggiare un Piano che non ha mai votato. Chi difende il Piano ricorda le scadenze europee rispettate e i fondi salvati rimodulando. Chi lo critica risponde che gli obiettivi sono stati ridotti per poterli raggiungere, e che dopo il 2026 mancano medici, personale e coperture. Le due tesi reggono sugli stessi numeri, perché misurano cose diverse: gli obiettivi scritti a Bruxelles da una parte, le opere funzionanti dall'altra.

La Commissione europea darà una prima valutazione entro il 20 novembre, e il pagamento è atteso entro il 18 dicembre. Bruxelles controllerà i 156 obiettivi. Chi controllerà il resto? Quando il Piano sarà chiuso, quante Case della comunità avranno un medico dentro?

E soprattutto: quanto è migliorata l’Italia dopo questo fiume di miliardi? Quanto è cambiata la vita degli italiani, quanto è migliorato il funzionamento dello Stato nelle sue varie articolazioni?