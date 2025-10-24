Procedura al via oggi, la società annuncia l’accelerazione sul fronte delle risorse umane. Ciucci: «L’obiettivo è massimizzare le assuznioni nelle due regioni, l’opera sarà un’opportunità per il territorio»

Webuild ha avviato oggi la selezione delle candidature per le assunzioni di coloro che saranno impegnati nella costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Lo annuncia la società in una nota sottolineando che si tratta di una «opportunità per migliaia di posti di lavoro in Calabria e Sicilia».

«In attesa della decisione finale della Corte dei Conti - sottolinea la società - si accelera sul fronte delle risorse umane, puntando a formazione e assunzioni per costruire una squadra di professionisti e giovani talenti pronti a contribuire a un'opera che cambierà il volto del Mezzogiorno e del Paese intero».

Webuild nella nota ricorda che il Ponte è «un progetto strategico per la crescita economica, la logistica, il turismo e la mobilità del Paese». «Per supportare la realizzazione di questo progetto Webuild fa perno sul sistema di scuole di "Cantiere Lavoro Italia" che coinvolge operai e impiegati nei percorsi di inserimento al lavoro, specializzazione e sviluppo delle competenze. Un investimento concreto nella formazione, nel lavoro e nello sviluppo delle comunità».

Il programma "Cantiere Lavoro Italia" è stato lanciato nel 2023 e ad oggi - scrive Webuild - ha formato circa 1.700 persone tra operai ed impiegati: ha l'obiettivo di valorizzare il capitale umano e creare occupazione qualificata sul territorio. Rivolto sia a giovani senza esperienza che a risorse da riqualificare, offre percorsi formativi concreti e opportunità di inserimento nei cantieri».

In linea con il protocollo siglato con la Regione Siciliana, la Regione Calabria e la Regione Campania, Webuild ha inoltre promosso numerose iniziative per attrarre nuovi candidati: collaborazioni con scuole e università, recruiting day e attività di orientamento sul territorio. Un investimento concreto nelle persone, per costruire insieme il futuro delle infrastrutture italiane.

Ciucci (Stretto di Messina): «Massimizzare l’occupazione in Calabria e Sicilia»

«L'avvio delle selezioni per assumere e formare migliaia di uomini e donne per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina da parte del contraente generale Eurolink - Webuild è un concreto risultato legato allo stato di avanzamento dell'opera, ormai pronta a partire». Così l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci.

«Abbiamo sempre affrontato con serietà e impegno il tema dell'occupazione e della formazione, testimoniando l'effettiva volontà di fare del ponte sullo Stretto di Messina una grande occasione di sviluppo per il territorio. Il nostro obiettivo, condiviso con il contraente generale, secondo gli indirizzi e auspici del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, è di massimizzare le ricadute occupazionali per le regioni Calabria e Sicilia, a conferma che il ponte è un'opera del territorio per il territorio».