A 72 ore dall'annuncio dell'apertura delle selezioni, a quanto si apprende sono già oltre 7.500 le candidature ricevute da Webuild per le prime assunzioni legate alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. «Un segnale concreto dell'attenzione che il progetto sta generando a livello nazionale», si legge in una nota.

«Ponte sullo Stretto, migliaia di posti di lavoro in Calabria e Sicilia»: Webuild avvia le selezioni per le assunzioni

La raccolta delle candidature riguarda profili tecnici, operai e personale di staff destinati a Eurolink, il consorzio guidato da Webuild incaricato della costruzione del ponte. «L'iniziativa si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione delle competenze e occupazione qualificata, con l'obiettivo di formare una squadra pronta ad affrontare una delle sfide infrastrutturali più ambiziose del Paese».